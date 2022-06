Raudteemuuseum sai sünnipäevaks rööbasauto ja töötava telefonikabiini

Jaanipühade eel 25. sünnipäeva pidanud Haapsalu raudtee- ja sidemuuseum meelitab külastajaid kahe uue eksponaadiga – värvilise telefonikabiini ja rööbastel sõitva autoga.

Just erksa kuue saanud telefonikabiini tutvustamisega algas läinud nädalal raudtee- ja sidemuuseumi sünnipäevapidu. Nõukogudeaegne telefonikabiin seisis raudtee- ja sidemuuseumi juhi Talis Vare sõnul pikka aega Läänemaa muuseumi hoovis. Nüüd on see oma kunagise rõõmsa välimuse tagasi saanud ja töökorda sätitud.

Telia toetustegevuste juht Elo Võrk ütles, et mäletab selliseid telefoniputkasid. „Käisime sealt kahe kopika eest helistamas,” meenutas ta.

