Galerii: Haapsalu raudtee- ja sidemuuseum pidas sünnipäeva

Fotod Kaire Reiljan

Haapsalu raudtee- ja sidemuuseum pidas kolmapäeval oma 25. sünnipäeva, kus esitles kahte sünnipäevakinki – telefonikabiini ja rööbasautot – ning viis külalised lõpuks huvisõidurongiga Peetrike meeleolukale ringsõidule.

Vana nõukogudeaegne Haapsalust pärit telefonikabiin, mis seisis pikka aega Läänemaa muuseumi hoovis, on nüüd Telia ASi abiga taastatud ja sellest on võimalik ka. Kabiinist saab helistada saab küll vaidkõrvaltuppa, kuid raudteemuuseumi direktori Talis Vare sõnul oli see kooliekeksursioonide seas väga populaarne. „Kogu aeg oli kaks järjekorda – üks neist kes tahtsid helistada ja teine neist, kes tahtsid vastata,” ütles Vare.

Et teinegi raudteemuuseumi kingitus on töökorras – selleks on AS Eesti Raudtee ja AS Edelaraudtee teemeistrite käsutuses olnud Chevrolet´ rööbasauto. Auto, millega on võimalik liikuda nii rööbas- kui ka maanteedel, kinkis muuseumile AS Go Group. Go Groupi nõukogu esimehe Tiit Pruuli sõnul on rööbasauto osake raudtee-ajaloost ning väärib säilitamist tulevastele põlvedele.

Go Group andis muuseumile üle veel teisegi kingituse – kaks pudelit raudteeviina, mida pakuti Tallinn-Moskva rongis. „Üks pudel on ekspositsiooni ja teine muuseumitöötajatele viinasokkideks, kui siin talvel külm on,” ütles Pruuli kingitust üle andes.

Veerandsada aastat tagasi raudteemuuseumi esimese ekspositsiooni koostanud ajaloolane Ülla Paras meenutas, kuidas Tallinnas suletud raudteedmuuseumi varad Haapsallu jõudsid ja kuidas siin mõne kuuga muuseum püsinäitus üles panna jõuti.

Eesti raudteemuuseum avas Haapsalu vaksali Imperaatoripaviljonis uksed 25. juunil 1997. Haapsalus avatud muuseum oli aastatel 1970-1997 Tallinnas Balti jaamas tegutsenud teemamuuseumi mantlipärija.