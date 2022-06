Päevalilledest hiigelpannoo läks oksjonile

Kahe meetri pikkuse ja meetrilaiuse päevalilledest seinapildi tulu läheb Haapsalus elavate Ukraina laste heaks.

Aprillis müüsid Haapsalu lapsed ise meisterdatud päevalilli, Ukraina rahvuslilli, mille müügist kogunes 1400 eurot. Toona viisid ostjad lilled Haapsalu kultuurikeskuse ette haljasalale, kus neist moodustus päevalilleväli. Sealt korjas Haapsalu kunstiõpetaja Tiiu Randmann-Mihkla lilled kokku ja tegi neist hiigelpannoo, mille pani oksjonile.

Pannoo alghind on sada eurot, pakkumisi saab teha Randmann-Mihkla Facebooki ajajoonel 22. juuni südaööni. Randmann-Mihkla sõnul võiks pannoo huvi pakkuda mõnele asutusele. „Miks mitte ka Haapsalu linnavalitsusele,” ütles Randmann-Mihkla.

Lillede müügist juba kogunenud 1400 eurot on jagatud Haapsalu ukrainlastele, enamjaolt on vanemad ostnud lastele jalatseid. Osa raha on veel alles ja jagatakse laiali enne kooli augustis.