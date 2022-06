Homme algab romantiline Haapsalu Valgete Ööde festival

Romantilisest muusikast ja suvituslinna atmosfäärist inspiratsiooni ammutav Haapsalu Valgete Ööde festival toob 30. juulist 3. juulini publikuni eesti kutseliste muusikute paremiku ning külalised Lätist – tippsegakoori Latvija ja „klassikalise muusika huligaanideks“ tituleeritud Dagamba.

Eesti Kontserdi korraldatav Haapsalu Valgete Ööde festival kannab endas varasemate aastate Tšaikovski festivali vaimu, mis on võtnud eesmärgiks muusikalist haaret aasta-aastalt veelgi laiendada. „See on festival, kus tasub enesele võtta aega, et nautida kontserte, külastada kohvikuid ja kunstigaleriisid ning lubada endale mõnusast ja rahulikult kulgevat nädalalõppu, olla kohal igas hetkes, mõelda kaasa muusikute ja muusikaga ning elada just praegu kõlavas muusikalises hetkes,“ rääkis Eesti Kontserdi juht Kertu Orro.

Festivalil saab kokku eesti muusikute koorekiht: Marcel Johannes Kits ja Tallinna Kammerorkester eesotsas dirigent Andres Kaljustega, Trio Hämarik koosseisus Triin Ruubel (viiul), Theodor Sink (tšello), Sten Heinoja (klaver) ning eriline kooslus keelpillikunstnikke, keda Eesti muusikasõber pole ammu kodumaal, liiatigi koos musitseerimas näinud – Anna-Liisa Bezrodny (viiul), Johannes Põlda (viiul), Kajja Lukas (vioola), Sandra Klimaitė (vioola), Jan-Erik Gustafsson (tšello) ja Indrek Leivategija (tšello).

Väliskülalised saabuvad tänavu Lätist. Maailma kooride absoluutsesse tippu kuuluv Läti segakoor Latvija esineb Haapsalu toomkirikus hingemineva vanavene kirikumuusikakavaga, dirigeerib Māris Sirmais. Vabaõhukontserdil Haapsalu linnuse hoovis astub aga üles unikaalne Dagamba, Läti meedias humoorikalt „klassikalise muusika huligaanideks“ nimetatud ansambel, kuna ristab „häbematult“ maailmamuusikat, rokki, poppi ja klassikat. Ansambli tuumiku moodustavad kõrgelt hinnatud klassikalised tšellistid, lapsepõlvesõbrad Valters Pūce ja Antons Trocjuks. Koosseis on järjest täienenud suurepäraste muusikute, sõprade-mõttekaaslastega, nende seni võimsaim etteaste toimus just Tšaikovskist inspireeritud ambitsioonika kavaga 2019. aastal Arēna Rīgal.

Lisaks toimuvad suvitaja jalutuskäigud Anton Pärna eestvedamisel, David Vseviovi ja Alo Põldmäe põnevad loengud, promenaadikontsert ja traditsiooniline lastekontsert, mis seekord sünnib pianist Johan Randvere ja liivakunstnik Madli Luugi koostöös.

Haapsalu Valgete Ööde festival avab ühtlasi Eesti Kontserdi festivalisuve 30. juunil saab Tallinnas alguse ka kontserdisari „Suveklassika Kadriorus“, 1.–9. juulini võõrustab Ida-Virumaa festivali „Seitsme linna muusika“, järgnevad Pärnu ooperipäevad 7.–9. juulini, Hortus Musicuse festival „In Horto Regis“ 11.–15. juulini ning 15. Saaremaa ooperipäevad 20.–24. juulini. Eesti Kontsert paneb õla alla ka noorte tulevikutegijaid koondavale festivalile KRATT Tallinnas 22.–27. augustini.