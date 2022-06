Ekspress: Karilaid surub Haapsalu raudteed, kuhu aga saab

Keskerakonna fraktsioonijuht ja Läänemaa piirkonnas toimetav Jaanus Karilaid ei salga, et proovis Haapsalu raudtee jaoks raha saada ka kriisi tarvis tehtud lisaeelarvest, kirjutab Eesti Ekspress.

Haapsalu raudtee projekti on Karilaid ajanud aastaid ja välja võidelnud rööbaste mahapaneku Ristini. Karilaiu ambitsioon on saada rongid käima Haapsallu välja. „Praegu on otsustatud, et see tehakse Ristini, loodetavasti see aga ei jää sinna rabade vahele ja läheme sellega edasi,“ ütles ta.

Küsimusele, kas ta küsis valitsuse lisaeelarve kokkuleppimise ajal sealt raha ka Haapsalu raudteele, vastas Karilaid: „Ütlesime koalitsiooninõukogus, et ärme lõputult ootame, teeme ära asjad, milles oleme kokku leppinud. Teeme otsused, läheme edasi. Aga Reformierakonna jutt iga poliitikaga oli see, et lükkame edasi otsustamise, vaatame poole aasta pärast, aasta pärast. See lõputu edasilükkamine oli väga ruineeriv.“

Loe pikka intervjuud Eesti Ekspressist.