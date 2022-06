Järgmistel päevadel on oodata äikesevihma, kuid pärast seda läheb veel palavamaks

Kõrgrõhuala laguneb järk-järgult ja Skandinaaviast laieneb Läänemere äärde madalrõhulohk.

Teisipäeval on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest. Võimalik on rahe. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-7 m/s, õhtul tugevneb põhjarannikul kagu- ja idatuul 4-10 m/s, äikese ajal on puhangud tugevad. Õhutemperatuur on 28-32, meremõjuga rannikul ja sajuhoogude all kuni 22 kraadi.

Läänemaal on homme vahelduva pilvisusega ilm. Kohati võib hoovihma sadada ja äikest olla, võimalik rahe. Puhub lõunakaare tuul 2-7 m/s, äikese ajal on tugevaid puhanguid. Õhutemperatuur on 29-32 kraadi, briisituulega rannikul ja sajuhoogude all on pisut jahedam.

Ka kolmapäeval on oodata äikesevihma ja kuni 31 kraadi sooja. Neljapäeval on hoovihm ja kuni 31 kraadi sooja.

Reedel aga läheb veel palavamaks, oodata on kuni 32 kraadi sooja ja sadu enam oodata ei ole.