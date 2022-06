Nelli Differt: oleksin kahetsenud, kui rasketel hetkedel karjääri lõpetanuks

31aastasena esimest korda täiskasvanute tiitlivõistlustele jõudnud epeevehkleja Nelli Differt ütles ajalehele Postimees, et toetab oma treeneri Helen Nelis-Naukase põhimõtet, et iga lill õitseb omal ajal.

Differt ei saa nautida profielu, vaid on juba kaheksa aastat töötanud Läänemaa haiglas füsioterapeudina. „Loomulikult need kaks asja veidi segavad teineteist,” ütles ta. Samas oli ta seda meelt, et töö ja sport ka tasakaalustavad teineteist.

Differt tunnistas ajakirjanikule, et on mõlgutanud ka lõpetamisemõtteid. „Aga olen kogu aeg uskunud, et kusagil see potentsiaal ikkagi on. Samuti usub minusse väga treener Helen Nelis-Naukas,” ütles ta.