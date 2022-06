Nädal tõi Läänemaale kolm kinnitatud koroonaviirusega nakatunut

Nädala jooksul analüüsiti laboratoorselt 87 läänlase koroonaviiruse teste, millest kolm ehk 3,45% olid positiivsed.

Üle Eesti analüüsiti nädalaga 6604 koroonaviiruse testi, millest 822 osutusid positiivseteks.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on Läänemaal 78,3. Sama ajaga on Läänemaale lisandunud 16 nakatunut. Eestis keskmiselt on näit 125,06. Kõrgeim on näit Harjumaal (163), madalaim Jõgevamaal (49,2).

Esmaspäeva hommikuse seisuga vajas haiglaravi 71 COVID-19 patsienti. 24. nädalal avati haiglates 64 uut COVID-19 haigusjuhtumit. Üle 60-aastaste hulgas püsib positiivsete testide osakaal võrreldes eelmise nädalaga stabiilne.

„Üle 60-aastaste hulgas püsib positiivsete testide osakaal võrreldes eelmise nädalaga stabiilne,“ selgitas terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepp ja lisas, et nakatamiskordaja R on veidi alla ühe (0,98). Hospitaliseerimist arvestava riskimaatriksi järgi on koroonaviiruse leviku riskitase madal.

Viimase seitsme päeva keskmine COVID-19 tõttu hospitaliseeritute arv on 4,0. Esmaspäeva hommikuse seisuga viibib haiglas 71 inimest, millest 31 juhul vajavad patsiendid hospitaliseerimist sümptomaatilise COVID-19 tõttu. Nädala jooksul lisandus kaks surmajuhtumit vanuses 81 ja 84 aastat, neist üks oli vaktsineerimata. Tõenäoliselt püsib hospitaliseeritute arv veidi aega 60 kandis, kuid hakkab juulis taas kasvama.

Nädala jooksul manustati 1 107 vaktsiinidoosi, neist uusi vaktsineerimisi alustati 318. Lisa- või tõhustusdoosi on saanud 461 470 inimest. Kogu Eesti elanikkonna hõlmatus kahe vaktsiinidoosiga on 63,7%.

24. nädala reoveeseire tulemuste põhjal on viiruselevik reovees rohelisel ohutasemel üle Eesti. Viirusosakesi tuvastati enim Otepää, Ahtme ning Tallinna proovides, kuid viirusosakeste hulga osakaal on marginaalne.