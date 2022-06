Vormsit hakkab arendama võrukas

Juulis alustab Vormsi majandus- ja arendusspetsialisti tööd Võrumaalt pärit Sander Jürgenson.

„Sander on noor, entusiastlik ja avatud meelega. Kuigi saarega seotud teemad ja probleemid on tema jaoks veel võõrad, nägime energilises õppimishimulises inimeses väga palju potentsiaali,” ütles Vormsi vallavanem Maris Jõgeva.

Jõgeva sõnul plaanivad nad tulevase majandus- ja arendusspetsialistiga esmalt üle vaadata, mis järjekorda lahendamist vajavad probleemid seada, ja seejärel tegutseda. „Meil on mitmeid lahendust vajavaid teemasid, näiteks heakord, väljaehitamata matkaradade võrgustik, samadakohtade arendusprojektid, jäätmemajandus ja palju muud,” loetles Jõgeva.

Praegu töötab Jürgenson veel transpordiameti Tartu ja Pärnu teenindusbüroos grupijuhina ning õpib Tartu ülikooli sessioonõppes kutseõpetaja erialal. Jõgeva silmis õppimine töökohal takistuseks ei saa. „Olen seda meelt, et need, kes tahavad ja soovivad juurde õppida, on hästi suureks väärtuseks tervele meeskonnale. Selle kaudu on võimalik tuua uut teadmist ja värsket vaadet,” ütles vallavanem. Jürgensonile otsib vald ka elukohta. „Kellel ei oleks hea meel tänapäeval noori maale tuua,” lisas Jõgeva.

Vähem kui nädal tagasi kirjutas Lääne Elu, et Vormsi saab endale Tallinnast pärit sotsiaal- ja haridusspetsialisti.