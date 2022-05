Juhtkiri: tiksuv pomm

Ukraina sõjaga tõusis Eestis taas päevakorda nõukogudeaegsete monumentide teema. See on kolmas kord taasiseseisvunud Eesti ajaloos, kui nende sobivuse üle avalikku ruumi valju häälega räägitakse. Esimene kord oli taasiseseisvumisajal ja kohe pärast seda, kui linnaväljakutelt kadusid Leninid ja muud punategelased. Ei tea, et keegi neid taga nutaks. Haapsalut toona monumentide teema väga ei puudutanud, sest Leninit ega ühtegi tema kambajõmmi linnas üleval polnud.

Järgmisena tõusis punamonumentide teema üles 2007. aasta kevadel, kui pronkssõduri äraviimine Tallinnas Tõnismäelt ja selle alla maetute ümbermatmine kalmistule vallandas pronksiöö nime all tuntud rahutused.

Kui räägitakse punamonumentide teisaldamisest, ei peeta silmas kalmistutel asuvaid teises maailmasõjas hukkunute haudu ja hauatähiseid. Surnute koht ongi kalmistul ja las nad seal rahus puhata. Kui hauatähise punaideoloogiast nõretav tekst kedagi häirib, saab tähise ka ümber teha. Teine lugu on aga linnasüdametes ja käidavates kohtades asuvate ühishaudadega. Nende puhul rahulikust puhkustest rääkida ei saa. Käidavates kohtades asuvad ühishauad on selgelt ideoloogilise tähendusega. Seda kinnitab 9. mai tähistamine, kui ühishaudadel asuvate monumentide juurde lilli tassitakse. Mida suuremad on ühiskonnas vastuolud, seda kõrgemad on nelgihunnikud, samal ajal kui kalmistutel asuvatelt ühishaudadelt leiab harva mõne lilleoksa. Erand on pronkssõdur oma uues asukohas.

Seni kasutatakse monumentide teisaldamise ja linnasüdametesse maetute ümbermatmise puhul vastuväidet, et surnutega ei sõdita. Öeldakse, et kellele need monumendid ikka ette jäävad, need ei sega ju kedagi. Tundub, et siiski jäävad ja segavad, sest miks me muidu nende teisaldamise teema juurde ikka ja jälle tagasi pöördume. See on nagu tiksuv pomm, mille puhul ei tea kunagi, millal ja kuidas see jälle plahvatada võib.