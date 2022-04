Juhtkiri: kelle huvides?

Pühapäeval läks Facebooki Haapsalu ja Läänemaa grupis tuliseks vaidluseks Haapsalu lossihoovis heisatud Ukraina lipu üle. Teemat alustas Tiia Luht, kes postitas pildi Ukraina lipust koos küsimusega: „Tervel linnuse õuel polnud ühtegi Eesti lippu? Miks?”

Postitus kogus üle kahesaja kommentaari. „Väga inetu, nagu elaks juba Ukraina riigis. Kohutav. Jäägem ikka Eestimaal eestlasteks,” kirjutas näiteks kasutaja Riina Mrsp. „Haapsalus Eesti lipp põlu all. Olemegi Ukraina oblast. Häbi Haapsalu linnavalitsusele. Võtke maha ja oma lipp asemele. Tegutsege,” kirjutas Anne Haavik. Ikka ja jälle kordus kommentaarides küsimus: „Miks on Eesti lipp maha võetud ja Ukraina oma asemele pandud?”

Alustuseks tuleb täpsustada fakti, et Eesti lipp on linnuseõues lehvinud ainult riiklikel lipupäevadel. Enamasti on linnuse lipuvarras tühi. Nii et Ukraina lipu heiskamiseks pole Eesti lippu mastist maha võetud. Ukraina lipu heiskas päris sõja alguses lossihoovi Läänemaa muuseumid, kes linnuseõue ja sellega koos ka lipumasti haldab. Lipp on lehvinud kaks kuud, ilma et see kedagi häiriks, kuid nüüd äkki on häirima hakanud.

Kelle huve teema tõstatamine õigupoolest teenib? Nõudmine, et linnusehoovis peaks lehvima Eesti lipp, võib ju esmapilgul tunduda oma kodumaa sümbolite eest seismisena, kuid selle sügavam tagamaa on puhas vaenu õhutamine. Alustuseks nuriseme Ukraina lipu pärast, siis pahandame sealt põgenenud inimeste vastuvõtmise üle, keda kellegi meelest on liiga palju või on meie oma rahvas rohkem hädas kui ukrainlased. Asja kaugem eesmärk pole mitte oma riigi ja rahvuse hoidmine, vaid rahvuslikkuse sildi all ühiskonna lõhestamine. See konflikt on aga juba Venemaa huvides.

Sini-kollane lipp Haapsalu lossihoovis sümboliseerib Eesti riigi suhtumist Ukrainas toimuvasse ja nagu märkis ka üks kommentaatoritest: Ukraina sõdib ka Eesti eest.