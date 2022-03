Vormsilased saavad nüüd e-poest pakke tellida

Kui seni pidid vormsilased e-poest tellitud pakkidele mandrile järele sõitma, siis eilsest saavad nad pakid tellida ka saarele.

„Meil saare foorumis üks peamisi postitusi ongi olnud, et kas keegi saaks Haapsalust paki ära tuua,” ütles Vormsi vallavanem Maris Jõgeva. Ta lisas, et tavapakke on saanud Vormsi postkontorisse kogu aega saata, aga e-poodidest tellimisel selline variant puudus.

