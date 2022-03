Läänemaal vuravad postiljonid ringi uute elektriautodega

Märtsist vuravad Omniva postiljonid ja kullerid Läänemaa teedel ringi uute elektriautoga.

Esimeste seas said just Omniva Läänemaa ja Haapsalu töötajad oma kasutusse kaks autot kümnest ettevõttele hangitud elektriautost. Omniva pressiesindaja Kristina Haavala sõnul on esimeste nädalate kasutuskogemuse põhjal postiljonide tagasiside positiivne ja uute autode mugavust kiidetakse. Suveks on plaanis Haapsalus kasutusele võtta ka elektrijalgratas.

Uued Renault Kangoo ZE elektriautod teenindavad Omniva kliente keskkonnasäästlikult. Kui diiselmootoriga väikekaubik paiskab õhku süsihappegaasi 143 g/km kohta ja aastas läbib üks auto keskmiselt 25 000-30 000 km, siis keskkonnasääst on ühe auto puhul 3,5-4,3 tonni CO2. Lisaks sobib elektriauto Omniva võrku hästi, sest sõidukite autonoomsus on tänasel päeval jõudnud sellisele tasemele, et kullerid saavad ühe laadimisega oma jaotusringi ära teha. Veel on sõidukitel regeneratiivne pidurdussüsteem, mis võimaldab tihedate peatuste puhul energiat juurde genereerida. Kullerite tööd muudab mugavamaks ka asjaolu, et elektriautodel ei pea käike vahetama ning sõiduki salongi saab laadimise käigus soojaks kütta, mis aitab talvisel ajal autos sooja hoida.

Lisaks Läänemaale võtab Omniva elektriautosid kasutusele ka Tartumaal, Virumaal ja Tallinna piirkonnas.

Omnival on teenuste osutamisel rohelise elukeskkonna toetamiseks suund seatud ja plaanis lähiaastatel laiendada elektriautode parki.