Posti tänav ja pool kaubamaja parklast on liiklusele suletud

Kolmapäeva hilisõhtust on ehituse tõttu suletud pool kaubamaja parklast, täna kell kümme saabub asfaldifrees ja algab parkla ümberehitamine.

Ettevalmistustööd algasid kaubamaja parklas juba läinud neljapäeval, kui ehitajad eemaldasid endises taksopeatuses sillutise ja vedasid seal sadeveetrasse. Nüüd on ehitus nii kaugel, et pool parklat – peauksest vanalinna poole jääv osa – tuleb ehitamiseks sulgeda. Kui üks pool parklast on valmis, algab ehitus teisel parkla poolel.

Esmaspäeva õhtust on suletud ka talvel liiklusele avatud olnud Posti tänav, et teha ettevalmistusi tuleval nädalal algavaks remondiks. Posti tänavat remontiva YIT ASi objektijuht Riho Tahker on öelnud, et liikluseks suletakse tänav nädal varem, et inimesed harjuks muutunud liikluskorraldusega. Seetõttu on kõigile Posti tänavaga ristuvatele teedele, sealhulgas ka kaubamaja parkla väljasõidu juurde pandud suured aiad, millest autoga mööda ei saa.

Mullu 5. juulil alanud ja novembri lõpus külmade tõttu pausile pandud Posti tänava remonti on plaanis jätkata tuleval esmaspäeval, 4. aprillil.

Nii kaubamaja parkla kui ka Posti tänav peaksid lõplikult valmima juunis.

Suveks peaks valmima ka mullu alanud Kiltsi tee remont. Millal Kiltsi tee liiklusele suletakse ja seal remont algab, pole veel teada.