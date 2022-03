Galerii: algas kaubamaja parkla remont

Malle-Liisa Raigla fotod

Täna algas kaubamaja parkla ümberehitus, mille tõttu on kolmapäevast pool parklat suletud.

Parklat remontiv Rannavesi Ehitus OÜ alustas ehitustöid endise taksopeatuse sillutise äravõtmisega, reedel on plaanis ehitama hakata juba sadevee torustikke.

Ehituse tõttu on järgmisest kolmapäevast pool parklat – peauksest vanalinna poole suletud. Kui see pool on valmis, algab töö Tallinna maantee poolses osas.

Parkla peaks valmis saama juuni lõpuks.