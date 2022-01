Politsei otsib Vormsil kadunud 49-aastast Sveni

Politsei palub kaasabi selgitamaks detsembris Vormsi saarel kadunuks jäänud 49-aastase Sveni asukohta.

Politsei otsib Sveni, kelle kadumisest sai häirekeskus teate 21. detsembri pärastlõunal kella 14.30 ajal. Mees lahkus oma kodust Hullo külas teadmata suunas ning viimati nähti teda Hullos liikumas 20. detsembri öösel. Pärast seda ei ole meest nähtud ega temaga kontakti saadud. Mehe telefon on välja lülitatud. Politseile teadaolevalt ei ole mees saarelt mandrile läinud.

Politsei on suhelnud lähedaste ja kohalike elanikega ning kogunud kõikvõimalikku infot, et teha kindlaks, kuhu mees minna võis. Samuti on politsei kontrollinud erinevaid paiku, kus mees olla võiks ja positsioneerinud tema telefoni.

Drooni abil on politsei läbi vaadanud ka mehe kodulähedase piirkonna. Paraku ei ole meest seni leitud.

Sven on kõhna kehaehitusega ja umbes 180 cm pikk. Tal on lühikesed tumedad juuksed ja teadaolevalt oli tal kodust lahkudes seljas halli värvi jope.

Politsei palub kõigil, kes on Sveni näinud või kel on teavet mehe võimaliku asukoha kohta, anda sellest teada hädaabinumbril 112.

Lääne Elu kirjutas Sveni kadumisest möödunud aasta 29. detsembril „Möödunud nädala esmaspäevast on Vormsi saarel kadunud Sven” ja neljapäeval, 6. jaanuaril „Vormsi mees on üle kolme nädala jäljetult kadunud”.