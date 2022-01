Tiiu Randmann-Mihklal ilmus lasteraamat

Aasta viimastel päevadel ilmus Tiiu Randmann-Mihkla lasteraamat „Sinisema taeva aeg“, mida autor laupäeval Haapsalu raamatukogu lugemissaalis esitleb.

Tuleb tõdeda, et 2021. aasta oli Randmann-Mihklale väga produktiivne, sest valmis ka luulekogu „Taevased lood“.

„Sinisema taeva aeg“ sisaldab mälestuskilde autori lapsepõlvest. Oluliseks tegevuspaigaks on aga Nõmme.

Kuigi „Sinisema taeva aeg“ on lasteraamat, sobib see igas vanuses lugejale. Tõsi, laps võiks „Sinisema taeva aega“ koos vanemate või hoopis vanavanematega lugeda, nii on hõlpsam detaile mõista. Krista Kumberg on raamatu kohta tabavalt kirjutanud: „Lapsesilmselt ja -suiselt kurvitab minajutustaja teemalt teemale, kord sügavamale lapsepõlve, siis jälle teismelise aega. Need lood avavad kirjutaja enda „sinisema taeva“ aastad ja kõnetavad kõiki neid praegusi täiskasvanuid, kelle lapsepõlv jäi samasse aega.“

