Keeletark: kõlberüüstest

Vahel on nõnda, et võõrsõna ei ole nii mõjus kui omasõna. Näiteks kõlberüüste on väga tugeva negatiivse varjundiga. Kuid mida kõlberüüste tähendab?

Kõlberüüste on teisisõnu korruptsioon, sõna on loonud poliitik ja õigusteadlane Jaan Tõnisson, kelle sünniaastapäev on 22. detsembril. Kahjuks seletavas sõnaraamatus ja ÕSis kõlberüüstet ei ole, Sõnaveebis aga küll. Ka 1925. aastal ilmunud õigekeelsussõnaraamatu esimesest osast võib kõberüüste leida.

Päris unustuse hõlma pole kõlberüüste siiski vajunud ja vahel seda ajakirjanduses kasutatakse, nt kõlberüüste vallamajas; kunstiline kõlberüüste mädanenud õunaga; uus tase kõlberüüstes.

Kõlberüüste on jõuline ja kindlasti konkreetsem kui korruptsioon.