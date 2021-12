Juhtkiri: tasuta transpordi hääbumine

Transpordiamet teatas teisipäeval, et uuest aastast seni tasuta kaugliinidel enam ilma rahata sõita ei saa. Haapsalust väljub selliseid liine neli: Tallinna, Tartusse, Pärnusse ja Märjamaale. Kõigile ja päris tasuta polnud neil liinidel sõitmine ka seni. Pileti eest maksmata said sõita kuni 19aastased ja üle 63aastased reisijad. Vahepealses vanuses sõitjad pidid siiski ostma pileti, mis, tõsi küll, oli tunduvalt soodsam kui samal marsruudil sõitvatel kommertsliinidel.

Sellised tasuta maakonnaliinid on mõnes mõttes jäänukid – kunagi aastaid tagasi sõlmitud pikaajaliste lepingute tagajärg. Ei tundu olevat ühtki loogilist põhjust, miks peaks Haapsalust, kust väljub Tallinna poole iga päev keskmiselt 12 bussi, kord päevas saama pealinna ja tagasi sõita olematu piletihinna eest. On üsna arusaadav, et sellised doteeritavad odavliinid häirivad piletitulust elavaid kommertsliinide pidajad – kui on valida, kas sõita kalli või tund aega hiljem väljuva odava bussiga, on üksjagu neid inimesi, kes valivad odava.

Suurem osa bussisõitjaid valib bussi siiski kindlasti väljumisaja, mitte piletihinna järgi. Tänapäeva mugavas ja samas kiires maailmas ei viitsita ju mitu tundi kusagil aega parajaks teha lihtsalt selleks, et odavalt kohale saada. Nii et selles mõttes ei tohiks vähemalt Läänemaa inimestele tasuta maakonnaliinide kadumine väga tasku pihta käia.

Ometi teevad viimasel ajal transpordiametist tulevad uudised ettevaatlikuks. Kõigepealt teated, et kokkuhoiu tõttu korjatakse riigiteeäärsetest taskutest ära käimlad ja prügikastid, seejärel uudis maakondade liinivõrgu kärpimisest, olgu liinid siis tasulised või tasuta, ja jääteede rahata jätmisest. Kui nendest kokkuhoiukohtadest ei piisa, kas järgmine samm on tasuta ühistranspordi kaotamine?