Koroonaviirusega nakatumine on Läänemaal kasvamas

Kolmapäeval lisandus Läänemaale 16 koroonaviirusega nakatunut, viimati lisandus üle kümne nakatunu Läänemaale 23. novembril.

Terviseameti Lääne regiooni juht Kadri Juhkam ei osanud eile veel öelda, kust nii palju nakatunuid tuli ja kas kusagil võib olla tekkinud nakkuskolle. Juhkami sõnul on läinud nädala kolmapäevaga võrreldes Läänemaal nakatumine kasvanud 37 protsenti. Üldiselt on Lääne regioonis nakatumine 1,3protsendilises languses. „Edasi hakkab kas tõusma või jääb samaks,” ütles Juhkam.

Juhkami sõnul omikroni tüve Läänemaal veel tuvastatud ei ole, kuid see ei välista, et tüvi on Läänemaale jõudnud, sest kõiki koroonateste ei sekveneerita.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on Läänemaal 327,7. Sama ajaga on Läänemaale lisandunud 67 nakatunut. Eestis keskmiselt on näit 504,52. Läänemaast madalam on näit Hiiumaal (279,1) ja Lääne-Virumaal (241,2). Kõrgeim on näit Tartumaal (568,1).