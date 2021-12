Juhtkiri: paukude asemel valgusmäng

Haapsalu läheb juba teist aastat seda teed, et mõneminutilise ilutulestiku asemel näeb vana-aasta õhtul linnas mitu tundi kestvat valgusmängu. Valgusmängu idee sai alguse möödunud aastal, kui koroonaviiruse tõttu polnud suured rahvakogunemised soovitatavad ja hilisõhtul pidid kõik meeleasutuskohad olema suletud.

Mõte oli igati mõistlik, ja mitte ainult rahvakogunemiste vältimisteks, vaid üha sagedamini kõlab inimeste soov näha kärarikka ilutulestiku asemel helitut valgusmängu.

Ilutulestiku vastu on sõna võtnud ka loomasõbrad ja looduskaitsjad. Ikka ja jälle tuleb pärast aastavahetust teateid paugutamishirmus kodunt ära jooksnud koertest, keda peremehed taga otsivad, rääkimata uue aasta esimesel hommikul maas vedelevatest tühjadest ilutulestiku padrunikestadest ja õhku paiskuvatest mürgistest gaasidest, mida ilutulestiku vaatajad ise sisse hingavad. Tiheda paugutamise tagajärjel väheneb ilutulestiku laskmise paigas ka ajutiselt hapniku hulk. Ülemeelikus tujus ilutulestikku lastes on ka õnnetused kerged tulema. Küll ja küll on juhtunud, et ilutulestikupatarei läheb ümber ja tuled lendavad inimeste suunas. Halvimal juhul võib asi lõppeda tõsiste põletuste või tulekahjuga.

Selle asemel, et liigset müra tekitada ja keskkonda reostada, lähevad paljud linnad seda teed, et asendavad aastavahetuse paugutamise valgusmängu või lasersõudega. Valgusmäng on küll pisut kallim kui lühike ilutulestik, samas saab seda mõne minuti asemel nautida mitu tundi.

Haapsalu on otsuse valgusmängu kasuks juba langetanud ja loodetavasti ei pöördu ka tulevikus maksumaksja rahaga korraldatava ilutulestiku juurde tagasi. Lääneranna ja Lääne-Nigula vallad on alles otsustamas, mil moel lõppev aasta ära saata. Lääneranna vallavanem ütles, et üha enam tuleb survet tähistada aastavahetust looduslähedaselt, vaid Lihula on andnud teada ilutulestiku soovist.

Igal juhul võivad kaunilt tehtud valgusmäng ja -sõu olla palju efektsemad kui paari minuti jooksul taevasse lastud raketid.