Palivere künnapuu pilt sai püha puu auhinna

Fotograaf Ilme Pariku tehtud pilt Palivere künnapuust sai hiite kuvavõistlusel püha puu eriauhinna. „Sõites Hiiumaale looduskaitsekuu matkale, viis matkakaaslane mu Palivere künnapuu juurde. Sattusin tema juurde esimest korda,“ ütles fotograaf.

Pariku sõnul usuvad inimesed sageli, et puul on hing, ja seda usub tema ka. „Põlise arusaama kohaselt on iga puu hingestatud, kuid hiiepuudes peitub eriline vägi. Hiiepuudes elavad haldjad, metsa emad ja isad ning mõnikord isegi jumalad. Hiiepuud on peetud eriliselt elusaks. Pärimuse järgi võivad nad ühest paigast teise rännata ja vigastatud puust võib verd voolata,“ kirjutas Parik hiite kuvavõistlusele.

Tallinna–Haapsalu maantee ääres kasvavat Palivere künnapuud on ekslikult nimetatud ka hiiepärnaks. Teda mainitakse hiiepuuna juba 17. sajandi Lääne-Nigula kirikuraamatus, tema juurest maa seest on leitud vanu münte, millest vanim on 16. sajandi keskpaigast. Palivere puu on ilmselt Eesti vanim künnapuu, selle vanuseks hinnatakse vähemalt 500 aastat.