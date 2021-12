Lääne-Nigula osavallakogudes on üheksa liiget

Lääne-Nigula vallavolikogu otsustas suurendada kõigi kaheksa osavallakogu liikmete arvu seitsmelt üheksale.

Muudatusettepaneku tegid volikogule koalitsiooni kuuluv reformierakondlane Jaanus Ratas ja opositsioonis olev Neeme Suur (VL Tegusalt Tulevikku). Kui Ratase ettepanek nägi ette, et kõigis osavaldades on üheksa liiget, siis Suur tegi ettepaneku jätta Nõva osavallakogu seitsmeliikmeliseks ja suurendada Taebla osavallakogu üheteistliikmeliseks. „Meil on erinevate elanike arvuga osavallad – Nõval on alla 400, Taebla osavallas on ligi 1500 elanikku,” põhjendas Suur. „Loogiline ja mõistlik on, et kõige väiksemas on seitse liiget, keskmistes üheksa ja Taeblas 11, et elanike esindatus jääks proportsionaalselt võrdeliseks.”

Suure ettepanek volikogus toetust ei leidnud. Toetust ei leidnud ka Suure ettepanek panna osavalla põhimäärusesse kirja see, et osavallavanemate tööülesannete muutumise puhul küsitaks arvamust ka osavallakogult. Volikogu tema ettepanekut ei toetanud.

Osavallakogu liikmed saavad istungil osalemise eest tasu 40 eurot, osavallakogu esimees sada eurot.