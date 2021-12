Nõuanne: kui töötaja ei taha teha kaugtööd, kas ta võib nõuda koondamist?

Meie töökohal on avatud kontor, kus ühes ruumis istub kümme inimest. Kõik töötajad ei soovi ega saa eri põhjustel teha kaugtööd. Kuidas saame tagada ohutu töökeskkonna, kui koroonaviiruse levik on väga kõrge? Üks töötaja nõudis koondamist, kui me talle ka edaspidi kontoris töökohta ei taga. Kas peame töötaja sellisel juhul koondama?

Töötaja saab kaugtööd teha üksnes juhul, kui tööandja ja töötaja on kirjalikult vastava kokkuleppe sõlminud. Ühepoolselt ei saa töötaja kaugtööd nõuda ega tööandja töötajat ise kaugtööle saata.

Milliseid meetmeid tööandja rakendab ohu (sealhulgas koroonasse nakatumisohu) vähendamiseks, peab selguma töökeskkonna riskianalüüsist. Seal tuleb kirjeldada, milliseid tegevusi ja reegleid peavad töötajad järgima.

Tööandja saab tagada ohutut töökeskkonda näiteks vaktsineerimise ja/või töötajate testimisega; distantsi hoidmisega; hajutamisega; isikukaitsevahendite kandmisega; puhkeruumi kasutamisega selliselt, et sinna ei koguneks liiga palju töötajaid; pauside hajutamisega; osalise kaugtööga – näiteks jagada töötajate vahel päevad, millal keegi kontorisse tuleb, et vähendada kontakte; piisava ventilatsiooniga töökohal; hügieeninõuete järgimiega (kätepesu, desoained); meelde tuletamisega, et haigena tööl käia ei tohi, isegi kergemate sümptomite puhul.

Kõigi tegevuste puhul tuleb jälgida ka nende täitmist, näiteks kontrollida, et töötajad maske kannaksid ja teeksid seda õigesti (mask peab katma nina ja suud). Samuti peaks kontrollima, et maskid oleksid saadaval – näiteks oleks töötajal majja sisenedes mask kuskilt võtta –, et desovahendeid oleks piisavalt jmt.

Töötaja ise koondamist nõuda ei saa, sest majanduslikel põhjustel ülesütlemine (ehk koondamine) on tööandja otsus ja ainult tööandjapoolne ülesütlemise alus. Koondamisega on tegemist juhul, kui tööandjal ei ole enam võimalik töötajale kokkulepitud tingimustel tööd anda näiteks töömahu vähenemise, töö ümberkorraldamise või pankroti tõttu. Kui tööandja korraldab töö ohutult ümber selliselt, nagu eespool mainitud, siis ilmselt koondamise olukorda ei ole.

Sandra Kuus

tööinspektsiooni juhtiv nõustamisjurist