Raudtee sai ehituseks 15 miljonit eurot

Sotsiaaldemokraatide juhitud regionaal- ja põllumajandusministeerium eraldas vahetult pärast erakonna valitsusest välja viskamist Haapsalu raudteele 15 miljonit eurot.

Vaatamata raha eraldamisele ei ole teada, kas ja millal raudtee ehitamiseks minna võib, sest pole otsustatud, kui pikk on Haapsalu raudtee-ehituse teine etapp. Variandiks on ehitada raudtee Turbast Ellamaani või koguda raha ja ehitada see hiljem Ristini.

Sihtasutus Läänemaa raudteeprogrammi juht Rein R