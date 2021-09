Juhtkiri: läheb lahti

Kohalike omavalitsuste volikogud valitakse viie ja poole nädala pärast, 17. oktoobril. Parteid ning valimisliidud on oma nimekirjad esitanud, nende kontrollimine, kinnitamine ja avaldamine seisab alles ees.

Valmistuma peavad ka valijad. Sõltub valijatest, kas tegemist saab olema kõrgkooli sisseastumise moodi ettevõtmisega, kus esitletakse ja tutvustatakse oma võimeid ja seniseid saavutusi, või iludusvõistluste moodi asjaga, kus kõik sõltub pigem sellest, kuidas välja paista.

Praegune konkurss on Läänemaal veidi alla viie kandidaadi kohale – peaaegu nagu keskmine konkurss mõnda keskmisse kõrgkooli. Valikut peaks nagu olema. Kas valida maailmavaate või seniste saavutuste järgi, lugeda hoolikalt valimislubadusi või valida lihtsalt mõni tubli mees või naine, jääb igaühe enese otsustada. Tuleb aga meeles pidada, et valik on ka vastutus.

Pelgalt naeratuse järgi ei tasu oma häält kandidaadile anda, sest ainult sellega pole palju peale hakata. Tore naaber volikogus pole iseenesest halb variant, oluline on, et ta mõistaks seal ikka midagi teha ja et tal oleks selleks ka aega ja viitsimist.

Ilmselt olid kõige õigemal teel need omavalitsustegelased, kes kohe pärast eelmisi valimisi hakkasid tegema vajalikke, mõistlikke ja läbikaalutud otsuseid. Valija võiks mõelda, kas see valimisliit või partei, kes eelmisel korral käis välja lubaduse, mis on sulle oluline, tuleb taas sellesamaga välja, on õige seltskond, keda usaldada.

Ka lubadused, mis eelmistel valimistel häälte püüdmiseks välja käidi, tasub nüüd meelde tuletada. Enam pole seda muret, et need plakatid ja ajalehed, mis eelmisel korral hinge läksid, on läinud tulealustuseks või vanapaberiks. Internet pole selle aja jooksul veel täis saanud ning seal on vanad uudised ja lubadused sama lihtsalt kättesaadavad kui uued. Valigem arukalt!