Neeme Suur: osavald kui perearstipunkt

Minu käest on küsitud, mis on osavalla mõte.

Sellist küsimust esitavad eelkõige inimesed, kes elavad Risti, Palivere, Taebla ja Oru piirkonnas ehk nii-öelda vanas Lääne-Nigula vallas. Need, kes elavad praegu osavallas, seda küsimust ei esita.

Omal ajal räägiti ju palju valdade liitumise vajalikkusest. Ja pärast valdade liitumist ongi asjad läinud ju paremaks. Sotsiaaltöö ühine korraldamine, hariduse tugikeskus, lastekaitse, rahastuse taotlemine fondidest – positiivse näitena saab tuua mitmeid valdkondi. Asulate keskused on saanud ilusamaks, palju teid on saanud mustkatte alla. Koolid, lasteaiad, sadamad – investeeringuid on tehtud igasse piirkonda ja tehakse veel. Aga kui nüüd on kerkinud üles mõte osavaldade loomisest ka nn endise Lääne-Nigula territooriumil, siis küsitakse: miks?

Olen siis toonud võrdluse, et osavald – see on nagu perearstipunkt. Eks on ju perearst see, kes tegeleb ennetustööga, lahendab esimesed probleemid, hoiab kohalike tervisel silma peal, teeb esimesed analüüsid, määrab ja korraldab lihtsama ravi ja vajadusel suunab eriarsti juurde. Nii tegeleb ka osavald kohalike asjadega kohapeal: klorraldab kohalike asutuste majandustegevust, haljastust ja heakorda, kalmistute ja teede hooldust, toetab kohalikku seltsielu ja palju muud. Osavald viib piirkonnas läbi väiksemad hanked ja tellib töid, on esimene kontaktpunkt inimeste ja valla vahel.

Osavallavanem on vastutaja ja järelevaataja osavallas tehtavate tööde puhul. Vajadusel, kui omal jõud üle ei käi, suunab küsimuse keskkontorisse, erialaspetsialistide kätte. Osavallavanem on vallavalitsuse liige – nii on piirkond ka vallavalitsuses esindatud inimesega, kes on palgaline ja asjadega iga päev tegeleb. Kohalikuks elukorralduseks vajalikud kulud on osavalla eelarves. Osavallavanem selgitab ja kaitseb oma piirkonna vajadusi vallaeelarve koostamise juures.

