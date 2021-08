Läänemaal on registreerunud kolm valimisliitu

Esimese nädala jooksul on Läänemaal valimiskomisjonides end registreerinud kolm valimisliitu, volitatud isikud on kirja pannud Reformierakond, ühtegi valimisnimekirja veel esitatud ei ole.

Kolmapäeval registreeris end Haapsalu linnapea Urmas Suklese valimisliit HaRi, liidu moodustajad on Sukles ja Haapsalu aselinnapea Tõnu Parbus. 2017 valimised võitnud liidu nimekirjas on ka seekord 40 inimese ringis, kolmandik on Suklese sõnul uusi, linnapeakandidaat on taas Sukles.

