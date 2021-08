Õpilaste vaktsineerimine jääb koolipidajate kanda

Veidi rohkem kui neli nädalat enne kooli algust ärkas Eesti riik justkui unest, avastades, et suurem osa vaktsineerimiseas koolilastest on vaktsineerimata. Üleeile õhtul avaldas haridusminister Liina Kersna „Aktuaalse kaameras” plaani lubada koolilapsi vaktsineerima kooliõed.

Asjaomastele tuli see tõsise üllatusena ka Läänemaal. Selge on, et juuli lõpp on väga populaarne puhkuste aeg.

Puhukusel Haapsalu haridusnõunik Mari-Epp Täht ütles, et Haapsalu õpilastele osutab kooliõeteenust erafirma. Personalimuutuste tõttu on aga lepingud uuendamisel. Haridusteemade eest vastutav abilinnapea Kaja Rootare puhkab samuti, kuid ütles Lääne Elule: „Nii kui eile televiisorist kuulsin, et haridusminister nii ütles, siis nii teemegi.”

„Osaühing TNP Konsultatsioonid osutab kooliõe teenust Läänemaa gümnaasiumis, Haapsalu linna algkoolis, Viigi koolis ja leping Haapsalu põhikooliga on sõlmimisel,” ütles osaühingu juhatuse liige Jelena Tomasova, selgitades, et nemad on valmis septembrist alates koolides COVID-19 vastu vaktsineerima, ka valmisolek õpetajate vaktsineerimiseks on olemas.

„Kokkuleppel Haapsalu linnavalitsusega avame alates 21. augustist vaktsineerimispunkti sotsiaalmajas,” sedastas Tomasova. Seal vaktsineeritakse Pfizeri ja Moderna vaktsiiniga ka lapsi alates 12. eluaastast. „Laste vaktsineerimiseks on vaja vanemate kirjalikku nõusolekut ning nõusolekulehe saab vaktsineerimispunktis,” selgitas Tomasova.

Vormsil, mis on valdadest Ruhnu saare järel vaktsineerituselt teisel kohal Eestis, ei ole samuti koolides vaktsineerimine kõne alla tulnud. Valla haridus-, kultuuri- ja sotsiaaltööspetsialisti Eda Leesalu sõnul Vormsi koolis kooliõde ei olegi. „Oleme alati toetunud perearstile,” ütles Leesalu.

Kuidas asjad edasi hakkavad minema, pole Vormsis veel selge, kuid väikesel saarel saab asju korraldada kiiresti. Leesalu kiitis vormsilaste suurest vaktsineeritute osakaalust rääkides vallavanem Ene Sarapuud, kes võttis aegsasti selle teema eestvedamise enda peale.

Lääne-Nigula abivallavanem Taivo Kaus tõdes, et peale pensionäride vaktsineerimise kevadel, mille koordineerimisega mingil määral tegeles sotsiaalosakond, on vald end vaktsineerimisteemadest distantseerinud. „See on riigi korraldada,” ütles Kaus Lääne Elule. Vallavanem Janno Randma lubas jägmise nädala algul teema üles võtta, öeldes küll, et hajaasustusega vallas ei ole vaktsineerimise toetamine kuigi lihtne.

Lääne-Nigula vallas osutavad kooliõe teenust koolidele kohalikud perearstid. „Kui nüüd koolis vajadus ära kaardistada, siis on võimalik, et nad leiavad selle aja, et koolilapsed, kes seda vajavad, ära vaktsineerida,” pakkus Randma. Tema sõnul vallavalitsusel vaktsineerimisest praegu suurt ülevaadet ei ole.

Vaktsineerimisteemaline koostöö on ka Kullamaa kooli direktori Kaidi Uueda jaoks „uued tuuled” ning puhusel olev direktor tõdeb, et sellega tuleb kohe tegelema hakata.

Oru koolijuhi Andres Kampmanni sõnul on igasugune lisavõimalus vaktsineerimiseks teretulnud. Ka Orul osutab koolitervishoiuteenust kohalik perearst. Et Kampmann ise Linnamäe perearsti nimistus ei ole, ei oska ta kohapealse vaktsineerimise kohta midagi öelda. „Kui perega vaktsineerida tahtsime, jäid meie lähikonnas võimalikud vaktsineerimisajad digiregistratuuris ligemale kuu pikkuse ooteaja kaugusele, seega käisime ise kaugemal vaktsineerimas,” tõdes ta.

Puhkusel olev Lääneranna vallavanem Andres Hirvela pole haridusministri avaldust märganud ning on ajakirjaniku kõnest üllatunud. „Jah, ma saan aru, et sellega on nüüd kiireks läinud, aga minu meelest võiks sellega tegeleda ikkagi meie tublid perearstid,” ütles Hirvela, mööndes küll, et hoogvaktsineerimine juuli keskel Lihulas oli ka tänuväärt ettevõtmine. „Vald on suur ja selle ühest otsast teise liikuda, kui omal autot pole, on keeruline,” tõdes ta.

Vaktsineerimise hetkeseis

Eestis on vaktsineerimiskuur lõpetatud 558 566 inimesel.

Läänemaal vaktsineeritud vähemalt ühe doosiga

elanikkonnast 51,2 protsenti

12–15aastastest tütarlastest 14,3 protsenti, poistest 10,9 protsenti

16–17aastastest tütarlastest 31,1 protsenti, poistest 26,0 protsenti Lääne-Nigula vald – 47,9 protsenti Haapsalu linn – 46,9 protsenti Vormsi vald – 59,6 protsenti Lääneranna vald – 48,2 protsenti



Allikas: Terviseamet