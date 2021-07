Läänemaa JK mängija Karmo Einmann liitus Premium liiga klubiga

Esmaspäeval oli Läänemaa jalgpalli ajaloos üks tähtsündmusi, kui Läänemaa Jalgpalliklubi kasvandik ja esindusmeeskonna mängija Karmo Einmanni läks mängima Viljandi JK Tulevikku.

Karmo Einmann on 21aastane Haapsalust pärit noor mees, kes hooaegadel 2017-2021 platsil olnud viiekümne viies mängus, teenides 3738 mänguminutit ning lüües 21 väravat. 17 mängu on Einmann mänginud sh FC Flora Tallinn U21 võistkonna eest.

Einmanni esimene treener, Läänemaa spordikoolis töötav Aavo Tomingas tundis heameelt kasvandiku kõrgemale pääsemise üle. Tomingas lisas, et võistkonnale niivõrd olulise mängija lahkumine on samas ka murettekitav, kuid õnneks on suvises üleminekuaknas läänlastega liitunud kaks varem meistriliigas pallinud mängijat.

Einmanni uus, Viljandi JK Tuleviku peatreener Jaanus Reitel kinnitas, et nad olid Karmo tegemisi juba aasta algusest natuke teravamalt jälginud. „Talvel viibis mängija meie juures ka nädala treenides ja jäime tema näidatuga rahule,” lisas ta. „Tegemist on andeka noore mehega, kellel suur tahtmine ja professionaalne suhtumine. Usume, et ta on valmis tegema järgmise sammu oma arengus ning meistriliiga on selleks õige koht.”

Reiteli hinnangul on teist hooaega Esiliiga B-s mängiva Läänemaa JK peatreener Theimo Tülp ja terve klubi andnud Einmanni arengusse suure panuse ja see üleminek sünnib tänu kahe klubi headele suhetele ja treenerite avatud meelele, kes soovivad oma hoolealustele parimat.

Karmo Einmanni enda kommentaar elukutseliseks mängijaks suundudes oli: „Peatükk Läänemaaga saab praeguseks läbi, siit saan kaasa väärt kogemused ja sõprussidemed. Olen äärmiselt tänulik kõigile klubiga seotud inimestele siin veedetud aja eest. Soovin eraldi tänada Aavo Tomingat, kes on minu karjäärile niivõrd suure panuse andnud – tuhat tänu! Nüüd on aeg uus väljakutse vastu võtta ja näha kõvasti vaeva, et Premium liigas platsile pääseda. Jõudu ja jaksu Läänemaa jalgpalliperele!”