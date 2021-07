Kaarel Tšekenjuk sai Pärnumaa aastajooksul teise koha

Teisipäeval, 27. juulil Eesti spordiajaloo suurpäeval, toimus Pärnus Pärnumaa aastajooksu etapp, kus Lihula poiss Kaarel Tšekenjuk saavutas teise koha.

Niidupargi metsas jooksid nooremad kuni kümneaastased jooksusõbrad 500 meetrit ja vanemad, alates 11-eluaastast 3000 meetrit. Võistlusel tegid südikad etteasted Lääneranna noored kergejõustiklased.

Lihulas loodi noorte kergejõustikugrupp kuus aastat tagasi Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi kõrvale. Kuigi kõrgeid kohti on selle ajaga Eesti noorte meistrivõistlustelt toodud nii hüpetes, heidetes, kui tõugetes, on just jooksjad silma paistnud. Erinevates jooksudistantides on toodud Eesti meistritiitel ja medalivõite, kui ka palju kohti esikuuikus.

Pärnu aastajooksu etapil osales kümme Lõuna-Läänemaa noort. Võistlustules olid lapsed Lihula, Virtsu ja Kõmsi koolidest. Pärnu aastajooksul on eriline reegel, kus laste vanusegrupid on koguni kolme aastase vahega. Näiteks kõige nooremad on 5-7 aastased ja 8-10 aastased. Kuid meie noored spordilapsed sellele erilist tähelepanu ei pööranud, paari aasta pärast saavad nad ise olla vanemad.

Kõige nooremas grupis saavutas äsja Lihula lasteaia lõpetanud Kaarel Tšekenjuk ajaga 2.17,1 tubli teise koha. Ta kaotas esikoha vaid 0,8 sekundiga. Tema tulevane klassivend Mattias Idvani oli samuti tubli. Talle kuulus ajaga 2.27,8 viies koht.

Sama vanuseklassi tüdrukud Luisa Reeps ja Emily Alpius mahtusid mõlemad esikümnesse. Virtsu sporditüdruk Luisa sai kaheksanda koha ajaga 2.51,7 ja sügisel Lihulas kooliteed alustav Emily lõpetas esikümne ajaga 2.55,6.

Kuni kümneaastaste tüdrukute jooksus sai Kõmsi algkooli spordilaps Liisbeth Vridolin 13. koha. Ajaks talle 2.21,4. Johanna Tšekenjuk oli 2.26,8-ga 16. ja Ketely Alpius 2.28,6-ga 17. koha omanik. Mõlemad lapsed õpivad Lihula gümnaasiumis.

Sama vanad poisid olid samuti tublid. Marius Põld jooksis end kaheksandakas, ajaks talle 2.10,7. Pärtel Põhako oli kümnes ja Romet Tšorni 12-s. Ajad vastavalt 2.12,9 ja 2.23,0. Kogu kolmik õpib Lihula gümnaasiumis.

Juba tuleval nädalal saavad lapsed samal distantsil end proovile panna.