Lugejakiri: parandame haapsallaste südamed

Meid, kes me kurvalt vaatasime, kuidas Posti tänava puud langesid, on palju. Projekti järgi asendatakse maha võetud puud põõsaste, pihlakate ja teatud sorti õunapuudega. Linna peatänav on linna nägu väljapoole ja piirkond, kus inimesed iga päev liiguvad. Kui see tundub sõbralik, kutsuv ja mõnus, siis saab sellest promenaad, kus inimesed tahavad olla, suhelda ja kasutada seda kohtumispaigana või lihtsalt istumiseks ja hinge tõmbamiseks. Ilus puiestee muudab linna atraktiivsemaks ja paneb külalised tundma end teretulnuna. Puudel on sügav sümboolne tähendus juba muistsetest aegadest ja nad ühendavad meid. Mõelge näiteks Yggdrasili ilmapuule*.

Haapsalu elanikuna teen ettepaneku välja kuulutada annetuste kogumise kampaania, nagu koguti 2015. aastal annetusi toomkiriku katuse heaks.

Annetaja saab ise valida, milline puu Posti tänavale istutatakse: näiteks pärn, vaher, pöök, saar vms. Annetaja saab aga puu juurde sildi oma nimega. Annetaja võib olla üksikisik, seltskond, ettevõte, organisatsioon, kohvik, restoran – kõik võivad osa võtta. Mõtle, kui annetajaid on sama palju kui kirikukatuse puhul, oi, millise uhke puiestee me saaksime! Ja sellega koos saaksime puhtama õhu, parema keskkonna ja vähem heitgaase.

Kui me inimestena tunneme, et saame oma ümbruse, meie peatänava kujundamisele kaasa aidata, suurendab see kodukohatunnet ja hoolivust meie ühisest välisruumist. Võime tunda uhkust, et meie armsal linnal on uhke ja hästihooldatud puiestee, mida oleme aidanud luua. Praegusel juhultunnevad paljud, et nende südamed on purustatud (nagu näha laupäevase Lääne Elu karikatuuril).

Juba praegu on viimane aeg mõelda linnainimeste südamete parandamisele ja sellele,kuidas saaksime parimal viisil taastada linna tuiksoone. Nii olulist asja ei saa jätta käputäiele inimestele, kes otsustavad meie ja järgmiste põlvkondade ühise eluruumi üle.

Annetuskampaania võiks sisse juhtada kohalike muusikute kontserdiga, kus kampaaniat toredal viisil tutvustatakse. Osa piletitulust võib olla tulevase puiestee vundamendiks. Kohalikud kunstnikud võiksid korraldada näituse, kuidas nende meelest võiks välja näha Posti tänava miljöö.

Puiestee on maalähedasem kui kirikukatus, kuid sama vajalik. Kliimamuutused on käimas ja iga puu on hädavajalik, et vähendada CO² ja anda meile varju, värsket õhku ja meelerahu, kui temperatuur tõuseb.

Helle Reeder

Haapsalu elanik

* Põhjamaade mütoloogias on Yggdrasil igihaljas saarepuu, mis ühendab maad, taevast ja põrgut.