Juhtkiri: infosulus

Posti tänava remondi üksikasjadest inimeste teavitamine on Haapsalu linnavalitsusele olnud üks suur ämbrite kolin. Jah, remondist on räägitud, aga üsna üldsõnaliselt. On räägitud sellest, et remont läheb arvatust kallimaks, on räägitud sellest, et puud võetakse maha ja ka sellest, et bussipeatused tõstetakse ringi.

Aga nagu ütles ka Tarvo Valker Lääne Elule, peab nii radikaalsest linnapilti muutvast teost elanikke paremini informeerima. Inimesed tahavad täpsemalt teada, mis ja miks juhtuma hakkab. Tahavad, et neile näidataks, selgitataks ja põhjendataks. Miks ei võinuks linnavalitsus kutsuda huvilisi näiteks kultuurikeskusse avalikule koosolekule, kus igaüks saanuks oma küsimused küsida otse linnavõimult ja ehitajatelt.

Sama loogiline on, et inimesed, kes asjast rohkem teada tahavad, lähevad infot otsima linnavalitsuse kodulehele ja leiavad sealt kõik vajaliku – alates uuringutest, põhjendusest ja eskiisist kuni tööde täpsema ajagraafiku ja liiklusskeemini välja. Ja seda kõike mitte kusagil dokumendiregistrites või eri alajaotustes sorides, vaid avalehelt. Ent esialgne eskiis ja kahel eri ajal tehtud dendroloogiliste uuringute tulemused ilmusid linnavalitsuse kodulehele eile.

Lääne Elu toimetuse poole on näiteks pöördunud mitu inimest küsimusega, kust võiks leida Posti tänava remondi aegse liiklusskeemi. Muidugi peab iga autojuht ise enda jaoks kõige sobivama sõiduteekonna välja mõtlema, aga kaardist, kus oleks märgitud, millised teelõigud linnas on liikluseks suletud, millised tänavad on ühesuunalised ja millistel tänavatel on keelatud parkimine, oleks juba suur abi. Sellist kaarti aga linnavalitsuse kodulehelt ei leia. Vähemalt mitte avalehelt.

Järgmisel nädalal, kui Metsa ja Nurme tänava ristmik on asfalteerimiseks suletud, on kummitamas juba järgmine ämber. Ehitaja on küll kirjeldanud, kuidas sel ajal Tallinna maanteelt Metsa tänavale pääseb, aga kuidas pääseb Metsa tänavalt Tallinna maanteele ajal, mil kõik Metsa tänavalt Tallinna maantee poole viivad tänavad on kas vastasuunalised või juhivad tupikusse, pole keegi teada andnud.