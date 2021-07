TEADE

Haapsalu linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek toimub 15.07.2021 – 13.08.2021.

Üldplaneering koostatakse Haapsalu linna haldusterritooriumi piires ning planeeringuala suurus on 272 km². Üldplaneeringuga täidetakse planeerimisseadusest tulenevad ülesanded, määratakse ruumilise arengu põhimõtted ja tingimused arengute elluviimiseks. Haapsalu linna üldplaneeringu eesmärgiks on ruumiliste eelduste loomine moodsa elukeskkonnaga keskkonnasõbraliku omavalitsuse arenguks, kus on säilinud miljööväärtuslik linnakeskkond, mitmekesise looduse ja piirkondliku omapäraga maapiirkond ning kus avalikud teenused on elanikele kodust kättesaadavas kauguses.

Üldplaneeringu avalik väljapanek toimub elektrooniliselt linna kodulehel https://www.haapsalu.ee/uldplaneering ja paberkandjal Haapsalu Linnavalitsuses, aadressil Posti tn 34, Haapsalu linn, lahtiolekuaegadel E-N kell 8.00-17.00 ja R kell 8-16.30.

Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada üldplaneeringu kohta oma arvamust.

Arvamused ja ettepanekud palume esitada elektrooniliselt aadressil hlv@haapsalulv.ee või kirjalikult Haapsalu Linnavalitsuse aadressil Posti tn 34, Haapsalu linn, 90504.