Juhtkiri: paras kaos

Esmaspäeval algab ammuoodatud ja -kardetud Posti tänava renoveerimine. Üks on päris kindel – remont keerab Haapsalus elu pea peale, sest linna peatänav on üle poole aasta liiklusele täiesti suletud. See tähendab, et inimesed ei pääse harjumuspärast teed pidi autoga töökoha, kodu, poe, apteegi, kohviku või perearsti ukse ette.

Erti keerulised saavad olema need kaks nädalat, kui kinni on mõlemad vanalinna viivad suured tänavad – Posti ja Metsa. See aeg tuleb aga lihtsalt üle elada, sest mõlemad tänavad olid kohutavas olukorras ja põhjalikku remonti polnud kumbki saanud aastakümneid.

Teadupärast harjub inimene kõigega ja vähemalt paari nädala pärast oskavad ehk kohalikud sättida oma liikumisteid juba nii, et jõuavad suuremate probleemideta soovitud sihtkohta. Kohalike eelis on, et nad teavad ka väiksemaid tänavaid, kustkaudu liigelda, ja ka seda, millised tänavad on ühesuunalised.

Keerulisemaks läheb aga linna külastavate turistidega, kes niigi võõras keskkonnas satuvad ootamatusse olukorda ja ühel hetkel enam lihtsalt ei tea, kus suunas sõita. Esimene suurem autojuhtide proovilepanek saab olema järgmine nädalavahetus, kui Haapsallu saabuvad Ameerika autod ja autohuvilised. Suunaviidad juhatavad linna saabuvad turistid küll holmil asuvasse parklasse, kust tuleb vanalinna teha väike jalutuskäik. Seda, kas linna külalised suunaviitu tõesti ka jälgivad või üritavad nui neljaks sõita võimalikult kaugele vanalinna, näitab aeg.

Parkimiskaose vältimisel on aga oma osa ka haapsallastel. Kui paljud eramajade elanikud on seni harjunud niigi kitsastel tänavatel parkima oma sõiduki tänava serva, siis nüüd, mil liikluskoormus kõrvaltänavatel tuntavalt tõuseb, oleks ehk aeg lüüa mugavusele käega ja parkida oma auto võimalusel siiski hoovi.