Lääne Elu paberleht laupäeval, 3. juulil

Oru osavalla moodustamist arutavad piirkonnad

Eeltöö Oru osavalla moodustamiseks on käimas, kuid osavalla moodustamise algatanud Linnamäe arenguselts pole peatselt valmiva analüüsi praeguse seisuga rahul. Juuli keskel on Lääne-Nigula vallas kaks avalikku koosolekut, kus arutatakse Oru osavalla moodustamise üle.

Posti tänava remont toob kaasa liikluskaose

Esmaspäeval algav Posti tänava remont toob Haapsalu liiklusse paraja kaose, sest korraga on suletud nii Metsa kui ka Posti tänav ning kõik vanalinna sõitvad autod on suunatud läbi Kalda tänava. „Olen täiesti kindel, et järgmine nädal tuleb hullumaja, keegi ei suuda liiklust nii hästi korraldada, et kõik kohe sujuks,” ütles Haapsalu aselinnapea Innar Mäesalu.

Kullapoiss Mattias Kerge

Sel kevadel Läänemaa ühisgümnaasiumi kuldmedaliga lõpetanud Mattias Kerget nimetab LÜGi direktor Ain Iro selle aasta kõige säravamaks lõpetajaks.

„Läbinisti kuldne – mõtlemiselt, teadmistelt, süvenemiselt. Inimesena julge, avatud, abivalmis,” iseloomustas noormeest tema gümnaasiumiastme klassijuhataja Ülle Lumeste.