Lugeja küsib: mitu tundi ületunnitööd tohib teha?

Töötan restoranis, kus sel suvel on töökoormus eriti suur, sest osa töötajaid lahkus, kui meie restoran vahepeal kinni pidi olema. Paar uut inimest küll just liitus, ent nad on alles väljaõppel. Teised töötajad, sh mina, peame töötama 50–60 tundi nädalas. Kas see on lubatud?

Töölepingu seaduses on lubatud tööaeg reguleeritud läbi kohustusliku puhkeaja. Täisealistel peab 24tunnise ajavahemiku jooksul olema vähemalt 11 tundi järjestikust puhkeaega. See tähendab, et maksimaalselt pärast 13tunnist töötamist peab olema vähemalt 11 tundi vaba aega.

Kui töötatakse graafiku alusel ehk summeeritud tööajaga, siis iga seitsmepäevase ajavahemiku jooksul peab olema vähemalt 36 järjestikust tundi puhkeaega.

Seetõttu võibki olla, et töötaja töötab nädalas rohkem kui 40 tundi nii, et igapäevane ja -nädalane puhkeaeg on täidetud. Samas tuleb järgida ka maksimaalset lubatud keskmist tööaega seitsmepäevase ajavahemiku kohta, mis on 48 tundi arvestusperioodi kohta (erandina kokkuleppel ka 52 tundi, kuid töötaja võib selle kokkuleppe igal ajal kahenädalase etteteatamistähtajaga üles öelda).

Toome paar näidet.

Töötaja töötab ühekuulise arvestusperioodi alusel. Juulis töötab ta 233 tundi. Seitsmepäevase perioodi kohta on ta töötanud keskmisest 233 / 31 × 7 = 52,6 tundi. Järeldus: selline tööajakava on seadusega vastuolus. Töötaja töötab kolmekuulise arvestusperioodi alusel, mis kestab 1. juulist kuni 30. septembrini. Tema töötunnid on vastavalt 233 + 150 + 178 = 561. Seitsmepäevase perioodi kohta on ta töötanud keskmisest 561 / 92 × 7 = 42,7 tundi. Järeldus: selline tööajakava on seadusega kooskõlas, eeldusel, et igapäevane ja -nädalane puhkeaeg on täidetud.

Lõpetuseks tuleb veel rõhutada, et ületunnitöö tuleb alati eelnevalt kokku leppida. Töötajal on õigus kaaluda, kas ta soovib ületunnitööd teha või mitte. Kui on mitmekuuline arvestusperiood, siis ületunnitöö ei selgu esimestel kuudel, vaid perioodi lõpus.

Kaire Saarep

tööinspektsiooni ennetusosakonna juhataja