Maakaitsepäev on Vormsil, võidutuli läheb laiali Ridalast

Kuigi kaitseliit peab tänavu maakaitsepäeva Vormsil, jagatakse presidendi saadetud võidutuli laiali hoopis Ridala kiriku juures.

Presidendi teele läkitatud võidutule toovad tänavu Paidest Läänemaale Lihula üksikkompanii kaitseliitlane Raido Mölder ja naiskodukaitsja Kadi Suurkask.

Kaitseliidu Lääne maleva pealiku Andres Välli sõnul on sel aastal tuletoojateks kaitseliidu ja naiskodukaitse liikmed, kes on sündinud Eesti taasiseseisvumisaastal ehk 1991. Kaitseliidu Lääne maleva alla kuuluvale Hiiumaale viivad võidutule Uku Lepna ja Reili Rand.

Kaitseliidu maakaitsepäeva paraad on sel aastal Paides ja sealt saadab president Kersti Kaljulaid ka võidutule teele. „Esialgse kava järgi peaks tuli liikuma hakkama kella 12 paiku ja Ridalasse jõudma kella 15 paiku,” ütles Välli.

Kell 14 algab Ridala kirikus mälestuspalvus ja seejärel võetakse koguduse lipuväljakul vastu võidutuli ja algab tuletseremoonia, kus Lääne maleva pealik võidutule maakonna eri paigusse laiali saadab.

Lihulas kohtuvad Läänemaalt ja Pärnumaalt saabuvad võidutuled Vabadussõjas langenute mälestusmärgi juures kell 16.30.

Kui tavaliselt on tuletseremoonia samas paigas, kus toimub kaitseliidu korraldatud maakaitsepäev, siis tänavu on see teisiti – maakaitsepäev on 23. juunil Vormsi saarel. Välli sõnul otsustas maleva juhatus teha tulejagamise Vormsi asemel siiski mandril. „See hoiab aega kokku,” ütles ta. Välli selgitas, et kui viia võidutulikõigepealt üle mere ja siis sealt tagasi tuua,jääks võidutulest jaanilõkete süütamine hilja peale.

Maakaitsepäev, kus oma tegevust tutvustavad rahvale nii kaitseliit kui ka nende partnerid, pidi Vormsil toimuma juba läinud aastal, kuid lükkus koroonapiirangute tõttu sellesse aastasse.

Kaks tundi kestev maakaitsepäev algab Vormsil keskpäeval ja vallavanem Ene Sarapuu sõnul jagub tegevusi Hullos kiigeplatsist kuni lennuväljani. „Politsei, pääste, kohalik merepääste, vanglaamet, maanteeameti keerlev auto,” loetles Välli neid, kes Vormsil end näitama tulevad. Vormsile on tulemas ka õhuväe helikopter. Välli lisas, et ürituselt ei puudu ka kohalikud tooted ja toitlustajad ning nagu ikka, jagab naiskodukaitse sõdurisuppi. Välli lisas, et sadamast Hullosse sõidutab soovijaid kaitseliidu veoauto.

Kella 16 paiku peaks ka võidutuli Vormsile jõudma ja siis on Vabadussõjas langenute mälestusmärgi juures pidulik tseremoonia.