Läänemaa kergejõustiku meistrivõistlustel käis tihe rebimine

Laupäeval toimusid Haapsalu linnastaadionil Läänemaa kergejõustiku meistrivõistlused, kus parima tiitli saamiseks käis tihe rebimine.

Näiteks meeste saja meetri jooksus mahtus esikolmik kahe kümnendiku sisse. Vastutuules läbis sprindimaa kõige väledamatl Haapsalu koolipoiss Sander Soome, saades ajaks 12,4.

Lauri Luik kattis 1500 meetrit ajaga 4.41,8. Kaugushüppes sai ületatud kuue meetri joon. Priit Koort hüppas tulemuseks 6.06. Kuuli tõukas ta 12.73. Virtsu sportlane Kaaro Saatmäe sai kaks kulda kettaheites ja odaviskes. Odas tuli väga korralik 47.07. Kettaheites oli aga tõeline thriller, 19 aastane Saatmäe edestas siin Koorti ühe sentimeetriga, tulemused vastavalt 35.60 ja 35.59.

Naiste võistlusel tegi kaasa siin sporditeed alustanud Keity-Liina Kallas. Näiteks 100 meetrit läbis ta kullavääriliselt 13,5 ja kõrgust hüppas parimana 1.60. Kaugushüppes ületati viie meetri piir. Emma Kathrina Hein hüppas võidutulemuseks 5.15. Väga heal tasmele oli odaviske võistlus. Kolm medalit jagati 51 sentimeetri sees! Hein võitis 35.53, Kallas hõbedal 35.17 ja Maily Märss pronksil 35.02. Eelmsie kahe aasta meister Maria Reks Lihulast, jäeti sellel korral sootuks medlaikolmikust välja.

Võistlustel olid rivis praegused vabariigi tasemel olevad noored, endised tipptegijad, kunagi koolipõlves kergejõustikuga tegelenud sportlased.

Peakohtunik Kaja Ladva on võistluste juhendisse lisanud punkti, mis lubab võistlustel osaleda ka endistel Läänemaa sportlastel või koolide sportlastel.

See on oluline punkt, sest seda kasutavad igal aastal ära lõunaläänlased, kes alati ka medalimängu sekkuvad. „Mul on väga hea meel, et osalejaskond oli viisakas. Et võistlesid siin sporditeed alustanud sportlased ja endised läänlased, ütles Ladva.

Ka geograafiliselt oli osalejaskond lai. Võistlejaid oli Ristist Virtsuni ja Kullamaalt Nõvani. Muidugi arvuliselt oli neid kõige enam Haapsalu linnast.

Läänemaa MV kergejõustikus

Naised

100 m jooks

1. Keity-Liina Kallas- Nõva- 13,5

2. Maily Märss- Haapsalu KJK- 13,7

3. Emma Kathrina Hein- Haapsalu KJK- 13,7

800 m jooks

1. Karen Loorens- Oru- 2.42,1

2. Lisli Pak- Risti- 3.21,5

Kuulitõuge

1. Maily Märss- Haapsalu KJK- 11.07

2. Emma Kathrina Hein- Haapsalu KJK- 9.95

3. Ene Siitsmann- Lihula- 9.72

Kaugushüpe

1. Emma Kathrina Hein- Haapsalu KJK- 5.15

2. Maily Märss- Haapsalu KJK- 4.95

3. Kleer Jaani- Haapsalu KJK- 4.70

Kõrgushüpe

1. Keity-Liina Kallas- Nõva- 1.60

2. Kleer Jaani- Haapsalu KJK- 1.52

3. Emma Kathrina Hein- Haapsalu KJK- 1.50

Odavise

1. Emma Kathrina Hein- Haapsalu KJK-35.53

2. Keity-Liina Kallas- Nõva- 35.17

3. Maily Märss- Haapsalu KJK- 35.02

Kettaheide

1. Maily Märss- Haapsalu KJK- 27.77

2. Lisete Mihkelson- Haapsalu- 25.16

3. Emma Kathrina Hein- Haapsalu KJK- 24.84

Mehed

100 m jooks

1. Sander Soome- Haapsalu- 12,4

2. Lauri Tanner- Risti- 12,5

3. Marko Ulla- Haapsalu KJK- 12,6

1500 m jooks

1. Lauri Luik- Läänemaa- 4.41,4

2. Aleksei Saveljev- Haapsalu- 4.48,1

3. Marten Jõevee- Kullamaa- 4.55,1

Kaugushüpe

1. Priit Koort- Haapsalu- 6.06

2. Robin Ulla- Haapsalu- 5.97

3. Ainar- Sten Junker- Lihula- 5.45

Kuulitõuge

1. Priit Koort-Haapsalu- 12.73

2. Kaaro Saatmäe- Virtsu- 10.72

3. Martin Aavik- Haapsalu- 9.38

Kõrgushüpe

1. Priit Koort- Haapsalu- 1.75

2. Robin Ulla- Haapsalu- 1.75

3. Marko Ulla- Haapsalu KJK- 1.65

Odavise

1. Kaaro Saatmäe- Virtsu- 47.07

2. Robin Ulla- Haapsalu- 39.62

3. Ainar-Sten Junker- Lihula- 31.46

Kettaheide

1. Kaaro saatmäe- Virtsu- 35.60

2. priit Koort- Haapsalu- 35.59

3. Ainar-Sten Junker- Lihula- 29.84