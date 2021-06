Galerii: kuum ilm tõi rahva randa

Fotod: Arvo Tarmula

Täna püsis kõrgrõhuala lääneservas kuiv kuum mõõduka lõunakaare tuulega ilm. Õhutemperatuur oli päeval 25..30, rannikul 20..24°C.

Pühapäeval (20. juunil) kõrgrõhkkonna mõju veidi nõrgeneb, kuid ilm on jätkuvalt kuum ja kuiv. Puhub nõrk lõunakaare tuul. Õhutemperatuur öösel 15..20, päeval 28..32, rannikul kohati 23°C.

Esmaspäeval (21. juunil) kõrgrõhkkond Venemaal laguneb ja läänepoolne madalrõhuvöönd koos niiskema, kuid jätkuvalt väga sooja õhumassiga nihkub meile lähemale. Päeval areneb pilverünki ja hoovihma võimalus suureneb 25, kohati kuni 50%-ni . Kagusse pöörduv tuul veidi tugevneb. Õhutemperatuur öösel 17..22, päeval 28..33, rannikul veidi vähem.

Teisipäeval (22. juunil) laieneb Skandinaavia kohal areneva madalrõhuala idaserv üle Läänemere. Õhumass on kuum, niiske ja ebastabiilne. Hoovihma ja äikesevõimalus suureneb 50-75%-ni. Tuul puhub lõunakaarest ja on nõrk. Õhutemperatuur öösel 18..22, päeval 28..33°C, rannikul veidi vähem.

JAANIÕHTUL ja JAANIÖÖL sajab kohati hoovihma, võib olla ka äikest. Suurem on vihmavõimalus Kesk- ja Ida-Eestis.

Kolmapäeval (23. juunil areneb üle Baltimaade ja Soome madalrõhuvööd. Öösel sajab hoovihma kohati, võib olla ka äikest. Päeval arenevad kuumas ja niiskes õhumassis võimsad rünksajupilved. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest ja kohati on sadu tugev. Hoovihma ja äikese tõenäosus läheneb-90%-le. Tuul on nõrk, äikeseajal tugevate puhangutega. JAANIÕHTUKS sajuvõimalus väheneb .Õhutemperatuur öösel 17..22, päeval 27..31, sajupilvede all ja kohati rannikul 23°C.

Neljapäeval (24. juunil) jääme endiselt ebastabiilsesse õhumassi. Öösel sajab hoovihma ja on äikest kohati, päeval laialdaselt ning paiguti on sadu tugev ja äikesega kaasnevad tugevad tuulepuhangud. Tuul on nõrk, äikese ajal puhanguline. Sooja on öösel 16..21, päeval 27..31, sajupilvede all ja kohati rannikul 24°C.

Reedel (25. juunil) jõuab lõuna poolt uus ports niiskust ja soojust. Öö on olulise sajuta. Päeval sajab hoovihma ja kärgib äike. Kohati on sadu tugev ja äikesega kaasnevad tugevad tuuleiilid. Sooja on öösel 18..22, päeval 25..30, sajupilvede all ja kohati rannikul 24°C.