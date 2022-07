Lugeja küsib: mida teha, kui tööl on liiga kuum?

Töötan kohvikus ja seal on väga kuum – temperatuur tõuseb 35 kraadini. Oleme juhatajale korduvalt öelnud, et sellises kuumuses pole võimalik töötada, sest see on tervisele ohtlik. Tema aga vastab, et ta ei saa ilma muuta. Mida saaksin teha?

Õigusaktides ei ole kirjas tööruumide konkreetset temperatuuri. Töökoha sisekliima – õhutemperatuur ja -niiskus ning õhu liikumise kiirus – peab sobima tööülesande täitmiseks, töökohad peavad olema varustatud värske õhuga. Sobiva sisekliima määramisel tuleb arvestada, kui palju inimesi selles ruumis töötab, milline on nende vaimne ja füüsiline koormus, kui suur on ruum, milliste vahenditega tööd tehakse ning milline on tehnoloogiline protsess.

Soovituslikud temperatuurivahemikud lähtuvalt töö laadist on:

töödel, mida tehakse istudes ja mis ei nõua füüsilist pingutust: 20–25 °C;

töödel, mida tehakse istudes või seistes ja millega kaasneb mõningane füüsiline pingutus: 19–24 °C;

töödel, mis on seotud käimisega, väiksemate (kuni 1 kg) esemete teisaldamisega seistes või istudes ja mis nõuavad teatud füüsilist pingutust: 17–23 °C;

töödel, mida tehakse seistes, mis on seotud käimisega, väiksemate (kuni 10 kg) raskuste kandmisega ning millega kaasneb mõõdukas füüsiline pingutus: 16–22 °C;

töödel, mis on seotud pideva liikumisega, suuremate (üle 10 kg) raskuste teisaldamise ja kandmisega ning mis nõuavad suurt füüsilist pingutust: 15–20 °C.

Kui töökohal on kõrge temperatuur, peab tööandja leidma lahenduse, et selline olukord töötajat võimalikult vähe kahjustaks – näiteks andma lisavaheaegu ajal, mil temperatuur on kõrge. Vaheaegu peaks olema võimalik pidada jahedas (kuid mitte liiga külmas) puhkeruumis. Kindlasti peab kuumadel päevadel olema kättesaadav piisavalt joogivett, soovitavalt mineraalainete sisaldusega, sest higistamine viib organismist välja mineraalaineid ja soolasid.

Probleemide korral soovitame esmalt pöörduda vahetu juhi ja töökeskkonnavoliniku või -spetsialisti poole. Kui suuline pöördumine olukorda ei muuda, pöörduge tööandja poole kirjalikult, kirjeldades, millised on probleemid töötamiskohas. Pöördumises pakkuge ka ise võimalikke lahendusi välja.

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus (§ 14 lõige 5 punkt 4) annab töötajale õiguse keelduda tööst, mis seab ohtu töötaja enda või teiste isikute tervise. Kui temperatuur töökeskkonnas on nii kõrge, et töötaja tunneb ennast juba halvasti, tuleb töö katkestada ning minna jahedasse ruumi toibuma. Vajadusel pöörduge arsti poole.

Tööst keeldumisest tuleb viivitamata teatada tööandjale või tema esindajale ja töökeskkonnavolinikule. Enne tööst keeldumist soovitame tööandjat kirjalikult teavitada probleemist ja nõuda selle lahendamist. Ka info tööst keeldumise kohta esitage esimesel võimalusel kirjalikult, et saaksite vajadusel hiljem tõendada, miks te tööst keeldusite (te ei keeldunud niisama töö tegemisest, vaid ohus oli teie tervis).

Piret Kaljula

tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant