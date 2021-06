Raudtee tänaval põleb kuur

Fotod: Malle-Liisa Raigla ja Kaire Reiljan

Täna õhtul süttis Haapsalus raudtee tänaval kuur ja ohtu sattusid kaks kuuri kõrval olevat puust elumaja.

Päästjad said väljakutse kell 18.30 paiku. Haapsalu operatiivkorrapidaja Risto Kochi sõnul oli esimene teade, et põleb lõke. „Mõni minut hiljem anti teada, et olukord on tunduvalt hullem ja põleb kuur,” ütles Koch. „Esimene pilt oli päris hull, suits oli suur ja paks,” lisas ta.

Kahe puumaja vahel asuva kuuri põleng seadis ohtu mõlemad vanad raudtee-elamud, kus on mitu korterit. Nii kastsidki päästjad kustutamise kõrvalt ka elumaju veega, et need ei süttiks.

Tulekahju oli lisaks Haapsalu komando päästjatele kustutamas Risti ja Märjamaa kutselised ning Palivere vabatahtlikud päästjad.

Millest tulekahju alguse võis saada ning kas eilsel dresiini ja praegusel kuuripõlengul ka seos võib olla, ei osanud Koch veel öelda. „Eks menetlus selgitab” ütles ta.

Kochi sõnul meelitas üle linna laiuv suitsusammas kohale suure hulga pealtvaatajaid. „Terve linn tuli kohale, mitu minutit tuli inimesi eemale peletada,” ütles Koch.

Päästjatele tuli appi politsei, kes sulges kustutustööde ajaks Raudtee tänava autoliiklusele.