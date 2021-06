Läänemaa JK on Esiliiga B-s kolmandal kohal

Laupäeval pidas Läänemaa jalgpalliklubi esindusmeeskond esimese pealtvaatajatega kodumängu Tallinna JK Leegioni U21 vastu, mille läänlased võitsid 6:2.

Mängu esimese 49 minuti jooksul lõid läänlased kokku viis väravat, seejärel lõid vastased kaks väravat ja lisaminutil said läänlased veel ühe värava löödud.

Kuigi Esiliiga B edetabelis olid vastased praegu lõpupool, ei ole Läänemaa jalgpalliklubi juhi Triin Vellemäe sõnul liigas kergeid vastaseid. „Pigem oli mängu tulemus üllatav – vastastel on palju noori ja andekaid mängijaid,” ütles Vellemäe.

Esiliiga B edetabelis on Läänemaa JK seitsme mänguga praegu 3. kohal – saadud on neli võitu ja kolm kaotust. „See hooaeg on olnud nagu Ameerika mäed – on olnud kas korralikud võidud või korralikud kaotused,” ütles Vellemäe.

Samuti on Esiliiga B-s mängivate väravaküttide edetabelis 3. kohal tänavu esimest korda Läänemaa JK-s mängiv Juhan Jograf Siim, kes on seitsme mänguga löönud seitse väravat. Viimases mängus laupäeval lõi ta kaks väravat.

Vellemäe ütles, et esimesel publikuga jalgpallimatšil oli publikut üllatavalt palju – 85 inimest. Läänemaa JK järgmine kodumäng on pühapäeval, 20. juunil kui vastaseks on Vändra JK Vaprus, kelle vastu läänlased varem mänginud ei ole.

Ka juulis on kolm kodumängu – 14. juulil mängitakse Viimsi JK vastu, 17. juulil Nõmme Kalju FC U21 vastu ja 31. juulil Ida-Virumaa FC Alliance vastu.