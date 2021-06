Keeletark: kirbuturg või vanakraamiturg?

Haapsalu suvele on omaseks saanud kirbuturud ehk lihtsalt kirbukad.

Kirbuturu oleme üle võtnud soomekeelsest sõnast kirpputori, seega on tegemist toortõlkega. Kirbuturgu ei peeta aga eesti keeles just sobivaks sõnaks. Kuigi kirbukat ja kirbuturgu kasutatakse keeles sageli, näiteks on kirbuturud Tallinnas Telliskivi Loomelinnakus, ei ole sedasõna ÕSis või siis seletavas sõnaraamatus.

ÕSis on küll argikeelsed täika ja täiturg. Korrektne oleks kasutada hoopis vanakraamiturg, mida aga väga palju ei tehta. Ilmselt on põhjus asjaolus, et pikad sõnad ei taha keeles väga koduneda.

Tekib küsimus, mis on kauplemisel ühist kirpude ja täidega. Kirbuturu juured ulatuvad prantsuskeelse väljendini marché aux puces, mis tõlkes tähendabki kirbuturgu. Levinud arvamuse kohaselt olid kasutatud rõivad, kuid ka pehme mööbel, mida säärastel turgudel Pariisis 19. sajandil müüdi, tihti kirpe täis. Nii hakatigi neid turge kirbuturgudeks kutsuma. Iseasi muidugi, kui palju selles tõde on.

Mainekasse Oxfordi inglise keele sõnaraamatusse jõudis kirbuturg 1922. aastal. Eri keeltes kasutatakse kirbuturu kohta küll mitmeid sünonüüme, kuid kirbuturg on eelistatuim, nt inglise keeles flea market.

Kirbuturu idee on taaskasutus, eks sama põhimõte kehtib ka sõnadega. Alati võib küll leida kirjakeelde paremaid, (aja)kohasemaid sõnu, aga kui öelda kirbuturg, on asja tuumselle sõnaga kõigile arusaadav. Rohkem polegi vaja.