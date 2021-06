Haapsalu saab antigeeni testimispunkti

Rannarootsi keskuses avab peagi Confido meditsiinikeskus antigeeni kiirtesti testimiskeskuse, kus inimene saab tulemuse teada juba 30 minutiga.

Lisaks Haapsalule avab ettevõte peagi ka testimispunktid Rakveres, Võrus, Kuressaares ja Narvas ning laiendab testimisvõimalusi ka Tallinna kaubanduskeskustes. Testimispunktide laienemine on vajalik, et inimesed pääseksid kergemini suvistele suurüritustele.

„Kuigi nakatumiste arv on tänaseks oluliselt langenud ja võime rõõmu tunda, et ükski suvine festival ei pea ära jääma, tuleb see vastavalt valitsuse juhistele korraldada nii, et tagatud on kõik ohutusnõuded, mille hulgas on ka külastajate negatiivse koroonatesti nõue,“ selgitas Confido testimis- ja vaktsineerimistegevuse juht Liis Ader. „Selleks et nii külastajatel kui ka ürituste korraldajatel oleks mugavam testi teha ning sel moel nii enda kui ka teiste ohutus tagada, laiendame oma testimispunkte suurematesse kaubanduskeskustesse üle Eesti.“

Antigeeni testimise võimalust on Confido seni pakkunud Tallinna lennujaamas, Tallinna Sadama D-terminalis, Paldiski põhjasadamas, Confido kiirkliinikutes ja meditsiinikeskuses ning Pärnus Port Arturi 1 keskuse testimispunktis. Peatselt avatakse uued testimispunktid ka Rakveres ja Võrus: Rakvere testimispunkt avatakse 15. juunil Kroonikeskuses ning Võru testimispunkt 17. juunil Kagukeskuses.

Edaspidi on kavas avada testimispunktid ka Haapsalus Rannarootsi keskuses, Kuressaares Auriga keskuses ja Narvas Astri Keskuses. Lisaks lisanduvad testimispunktid Tallinnasse Viru keskusesse, Kristiine keskusesse ja sadama Koda Parki.

Kui siseruumides ürituste korraldamisel on täna inimeste piirarvuks 600, siis negatiivse PCR või antigeeni testi tulemuse nõudega võib rahvaarvu suurendada 3000ni. Välitingimustes on täna piiranguks 1000 inimest, kuid kui osalejad esitavad tõendi negatiivse testitulemuse kohta, on see arv üheksa korda suurem ehk osaleda saab kuni 9000 inimest.

„Hea meel on tõdeda, et paljud ürituste korraldajad on juba meie poole pöördunud, et aitaksime neil võimalikult sujuvalt testimist korraldada ning tagada seega ka turvaline sündmus. Ürituste külastajate jaoks on lisaks mugavusele tegu ka soodsama lahendusega, kuna ürituse piletiga tuleb kaasa sooduskood, mille alusel saab Confido testimispunktides testi tehtud ja sertifikaadi kätte 17 euro eest. Testi saab teha päev varem mõnes testimispunktis, nii et üritusel kohapeal ei pea järjekorras seisma ja testitulemuse pärast muretsema. Testitulemus tuleb unikaalse QR-koodi kujul, millega saab ka turvaväravatest kiiremini läbi,“ kommenteeris Ader. Testimisest on vabastatud alla 12-aastased lapsed ja erivajadustega inimesed, lisaks need, kes on haiguse läbi põdenud või vaktsineeritud.

Ader soovitab antigeeni testi enne suvistele üritustele minekut kõigile, kel on teiste inimestega palju kokkupuuteid ja kes muretsevad enda lähikondsete tervise pärast. „Antigeeni testid on soodsamad kui PCR testid ja nende tulemuse saab kätte juba 15-30 minuti jooksul. Negatiivne testitulemus annab üritustele minekul või sõprade-sugulastega kokkusaamisel kindlustunde, et inimene ei riski enda lähedaste nakatamisega,“ rääkis Ader.