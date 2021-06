Kuidas oma lemmikspordimeeskonda toetada

Kas sulle meeldib sport? Kas jälgid pidevalt jalgpalli, korvpalli, võrkpalli või ükskõik missugust muud sporti ning otsid kõike, mida saad spordi kohta vaadata või lugeda? Siis oled sa tõeline fänn! See artikkel ongi mõeldud just sinule, sest siin toome sinuni 5 viisi, kuidas saad oma lemmikspordimeeskonnale toeks olla.

Panusta oma lemmikmeeskonnale

Selleks, et näidata, kui väga sa oma lemmikmeeskonda toetad, on hea teha kõike, mida võimalik, et nende nime rohkem esile tuua. Seega kui sul on võimalus teha panus mõnele meeskonnale, siis otse loomulikult panusta oma lemmikmeeskonnale, sest lisaks võimalusele võita pärisraha, aitab panustamine internetis ka esile tuua meeskonna nime.

Lisaks võib sinu panustamise eelistusi järgida ka mõni sõber, ja nii kogu kogukond ka kasvab, mille kaudu on võimalik luua tõeliselt suur fännibaas.

Levita oma lemmikmeeskonna nime

Näita julgelt välja kelle poolt sa oled. Meeskonnale rohkemate fännide saamiseks ja ka leidmiseks on nende nime “seljas kandmine” hea viis, kuidas välja näidata oma eelistusi. Näiteks saad kanda meeskonna nimega särki või hoopiski lasta kujundada meeskonna logoga telefoniümbrise.

Nii saavad teada kõik sinu ümber, kes on sinu lemmikmeeskond. See on suurepärane viis avaldada tuge meeskonnale, tehes neile reklaami. Tihti võite fännistaffi saada otse oma meeskonna mängult, kuhu tavaliselt pannakse laud kõigi meeskonna toodetega. Või kui soovite lasta kujundada enda soovi järgi näiteks õlakoti või t-särgi, siis Prindistuudio pakub välja soodsaid hindu isikupärastatud toodete loomiseks.

Treeni kõvasti ja liitu oma lemmikmeeskonnaga

Pole paremat viisi oma meeskonda toetada kui koos nendega treenida ja võib-olla isegi koos nendega võita! See variant nõuab palju rohkem aega ja pühendumist kui teised, kuid fännid, mängijad ja treenerid hindavad pühendumust, lisaks võid nii teenida ka tuhandeid eurosid!

Proovi alustada aeglaselt väikese igapäevase sörkjooksu ja venitustega. Kui oled juba vormis, saad hakata treenima 6–8 tundi päevas. Peaksid proovima ühendada oma füüsilise seisundi oma vaimse seisundiga. Õpi läbi videote, mängumustrite, uuri oma tugevusi ja nõrkusi. Pärast mõneaastast intensiivset treenimist peaksid olema valmis oma lemmikmeeskonnas mängimiseks! Sinu meeskond saab olema tõeliselt õnnelik, kui aitad neil lõpuks meistrivõistlustel võita!

Loo fänniklubi

Mis saaks olla veelgi parem kui oma lemmikmeeskonna fännamine koos teistega, eriti kui need teised on samamoodi pühendunud ja huvitatud spordist nagu sina. Et ühendada omavahel samade huvidega inimesed, on ideaalseks lahenduseks fänniklubi loomine ning seda saad teha just sina!

Tänapäeval saab väga lihtsalt alustada kõike läbi veebi, luues sobiva grupi, profiili või lehe sotsiaalmeedias. Lisaks nii pea kui fännide arv kasvab, saad avada ka fänniklubi veebisaidi, kuhu panna üles kõik uudised nii meeskonna kui ka fännide kohta. Nii saad ka korraldada fännide kokkusaamisi, et minna koos vaatama oma meeskonna mänge või et jälgida neid läbi teleka.

Toeta majanduslikult

Ükskõik, kas oled jalgpalli, korvpalli või mis iganes muu spordiala fänn, võivad kõik need spordialad olla väga kallid ning alati ei pruugi piisada üksikute piletide ja toodete müügist, et katta kõik meeskonna mängude ja treeningutega seotud kulud. Sellepärast võib suureks abiks osutuda raha annetamine.

Samas, annetamine pole ainus viis meeskonda rahaliselt toetada. Võid näiteks osta ka hooajapileteid. Meeskondadele alati meeldivad toetajad, kes ostavad hooajapileteid, sest see tagab, et kogu aasta eest makstakse, olenemata sellest, kas fänn osaleb kõigis mängudes. Tänutäheks nii hooajapiletite omanikele kui ka annetajatele pakuvad meeskonnad sageli istekohti, reserveeritud parkimisvõimalusi ja muid hüvesid.