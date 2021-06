Räämas suvilast mõnus suvekodu

Ilusad ilmad ja peatselt algav koolivaheaeg meelitavad maale. Paraku on vähesed suvekodud heas korras, sest sinna jõutakse panustada raha ja aega alles siis, kui linnakodus on kõik valmis.

Kui suvila pole just väga kehvas olukorras, saab mõningate nippidega räämas üldmuljest jagu ka suuremat investeeringut tegemata, nõuandeid jagab K-rauta sisekujunduse projektijuht Egle Veskimäe.

1. Värske fassaadivärv

Suvila fassaad on enamasti laudisest, mis muutub päikese toimel aastatega väsinuks ja inetuks. Kui materjal ise on ajahambale vastu pidanud, piisab vaid selle üle värvimisest, millega saab enamasti ise hakkama, küll on tähtis pöörata tähelepanu turvalisusele ja õigetele töövõtetele.

Värvimise olulisim etapp on ettevalmistus. Puitlaudis tuleb harja ja veega korralikult pesta ning seejärel lahtine värv kaabitsa ja terasharjaga eemaldada. Kui laudises on pragusid või auke, tuleb need täita pahtliga ning enne värvimistöö algust peab veenduma, et pind on täiesti kuiv.

Värvi võiks valida erksa, see püsib kauem värskena. Värvi võib seinale kanda pintsli või rulliga ja seda tehakse lauaga samas suunas – kui laudis on horisontaalne, siis värvitakse paremalt vasakule ja kui vertikaalne, siis ülevalt alla. Värvikihte tuleb peale kanda vastavalt vajadusele kas kaks või kolm, iga kihi vahel peab saama värv korralikult ära kuivada.

2. Katuse samblapesu

Kui katusel on kivi või eterniit, kipub see kattuma samblaga. Katuse eluea pikendamiseks tuleks aeg-ajalt sammal survepesuri või vooliku ja harja abil korralikult maha pesta.

3. Terrassi ehitamine

Mõnusa suvise olemise juurde kuulub terrass, mis mõjub elutoa pikendusena ja kus saab suvel ka suurema seltskonnaga aega veeta. Terrassi rajamiseks pole reeglina ehitusluba tarvis. Selleks, et terrass pikalt vastu peaks, tuleb rajada vundament ning valida vastupidav puitmaterjal, kõige sagedamini kasutatakse immutatud puitu, aga ka naturaalset lehist, termopuitu ja puitkomposiiti.

4. Katusealune pind lisamagamistoaks

Vanades suvilates napib reeglina ruumi ja magamiskohti. Mõnel puhul piisab olemasoleva ruumilahenduse muutmisest, aga kui katusealune pööning seisab kasutuseta ja vahelagi kannab, tasub sinna tekitada magamisruum. Seda võib teha isegi siis, kui ruum on liiga madal, et täiskasvanu saaks püsti seista.

5. Siseruumi seina vastupidav laudis

Kui suvila vajab seest remonti, tasub kaaluda esimese materjalina puitu, mis on erinevalt paljudest teistest materjalidest vastupidav ka siis, kui suvilat talvel ei köeta. Näiteks tapeet võib hakata hallitama ja värv kooruma. Puitlaudis sobib enamasti maakodusse hästi, selle saab meelepäraselt kas värvida, õlitada, vahatada või lakkida. Samas võib puitu kasutada interjööris ka muul kujul, näiteks võib seina panna ka vineeripaneelid või korkparketi.

6. Vanast mööblist uus

Maakodu mööbel kipub olema eklektiline, tihti on kokku saanud erinevatest ajastutest pärit esemed, mis on linnast maale toodud. Kuna investeering uude mööblisse on päris suur, võib anda vanale mööblile uue ilme ja ühtsema stiili värske värvi ja detailidega, näiteks kummuti- ja sahtlinuppudega.

Mööbli uuendamisel on oluliseks võtmesõnaks puhastamine – esemed tuleb enne värvimist sooja seebiveega puhtaks pesta ning vajadusel vana värv või lakk ettevaatlikult eemaldada. Enne uue värvikihi pealekandmist võiks pinda kergelt liivapaberiga ka karestada.

7. Valgustus pole ainult laelamp

Suvekodus tuleks valgustusele pöörata samasugust tähelepanu nagu päris kodus, aga sageli on maakodu valgusandjad valitud juhuslikult ja nende ainsaks eesmärgiks on anda elementaarset valgust. Nii nagu eluruumides ikka, ei tohiks piirduda ühe laelambiga, kodust hubasust loovad põranda-, seina- ja laualambid või ka valgusketid, millega saab valgust tuua ka terrassile ja aeda.

8. Tekstiilidega loodud hubasus

Suvekodule annavad suvise ja helge tunde ka tekstiilid. Diivanipadjad, pleedid, kardinad ja vaibad tekitavad koduselt hubase olemise. Küll ei tohiks teha nii, et mujalt ülejäänud erineva ilmega tekstiilid tuuakse kõik maakodusse kokku. Pigem võiks kombineerida uut ja vana ning luua just tekstiilide abil ühtne stiil, olgu see siis põhjamaiselt lihtne või vahemereliselt romantiline. Seejuures võiks maakodu tekstiilid olla looduslikud, näiteks puuvillast, kanepist, villast või linast.

9. Kodu maale kaasa

Maakodus ei pööra me enamasti kodusust loovatele detailidele piisavalt tähelepanu, aga siingi võiks olla seinal mõni loodusfoto või maal, elutoa laual efektne vaas metsalilledega ning magamistoas üks perepilt. Suveks võib linnakodust maale suvitama tuua lisaks lemmikloomadele ka toataimed.