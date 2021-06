Homsest on spordivõistlustel pealtvaatajad lubatud

Valitsuse otsuse järgi lubatakse alates reedest, 4. juunist spordivõistlustele, spordi- ja liikumisüritustele pealtvaatajad. Sellega ühtlustatakse spordivaldkonna piirangud avalike ürituste piirangutega.

Nii nagu siseruumides avalike ürituste puhul, tuleb ka spordivaldkonnas võistluste ja muude ürituste puhul arvestada hajutatuse ja ruumi kuni 50 protsendilise täitumuse nõudega. Osavõtjate piirarvud jäävad koos pealtvaatajatega kuni 13. juunini samaks: siseruumides kuni 200 ja välitingimustes kuni 250 inimest. Võistluste ja ürituste puhul jääb kehtima piirang lõpetada need kella 22.00st või mõistliku aja jooksul pärast seda, 14. juunist kehtib sama piirang kella 00.00ni. Endiselt ei rakendata kellaajapiirangut rahvusvahelistele kõrge tasemega spordivõistlustele. Kuni 3. juunini tohivad sisetingimustes võistlustel osaleda üksnes tippspordiga tegelevad sportlased.

14. juunist võib osalejaid ja pealtvaatajaid sisetingimustes olla kuni 600, kehtib hajutatuse ja kuni 50 protsendilise ruumitäitumuse nõue. Välitingimustes tohib osaleda kuni 1000 inimest.

14. juunist tohib nakkusohutuse tagamisel korraldada ka üritusi, milles sisetingimustes osaleb päeva jooksul kuni 3000 ja välitingimustes kuni 9000 inimest. Seda juhul, kui osalevad üksnes negatiivse testitulemusega, COVID-19 haiguse läbi põdenud või selle vastase vaktsineerimiskuuri läbinud inimesed.

Valitsus teeb leevendusi, arvestades tervishoiusüsteemi koormavate koroonaviiruse nakkusnäitajate langust ja vaktsineeritud inimeste arvu kasvu elanikkonnas.

Tartu ülikooli COVID-19 seireuuringu järgi on võrreldes ühe kuuga nakkusohtlike täiskasvanute hulk Eestis kahanenud kolmandiku võrra ehk 0,58 protsendilt 0,38 protsendile. See tähendab, et nakkusohtlikud on praegu umbes 3900 täiskasvanut. Samuti on uuringu andmeil COVID-19 antikehad tekkinud pooltel täiskasvanutel, üle 65-aastaste hulgas on antikehad olemas juba 80 protsendil inimestest. Uuringu tulemused näitavad, et piirangud on väga oluliselt vähendanud COVID-19 levikut ja senised leevendused pole toonud kaasa nakkusohu kasvu.

Terviseameti hinnangul on Eestis viiruse leviku kiirus vähenenud, kuid haigestumuse intensiivsus on praegu veel kogu riigis suur. Seetõttu on endiselt oluline jälgida koroonaviiruse leviku tõkestamise reegleid ja soovitusi. Avalikes siseruumides tuleb liikuda või paikneda hajutatult, jälgida käte ja köhimise hügieeni, suletud ja halvasti ventileeritud rahvarohketes siseruumides on tungiv soovitus kanda maski, samuti tuleb maski kanda seal, kus see on tööandja, ettevõtja või muu asutuse poolt nõutud.