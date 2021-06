Lääne-Nigula kaasava eelarve hääletust juhib Liivi ujumistiigi korrastamine

Homme lõppeb Lääne-Nigula kaasava eelarve hääletus, kus on praeguseks enim hääli saanud Liivi ujumistiigi kordategemine. Selle poolt on hääletanud 104 inimest, mis juhib ühtlasi ka Kullamaa piirkonna hääletust.

Ujumistiigile järgneb 86 häälega Taeblasse mänguväljaku ehitamine ja 83 häälega puurkaevupumba rajamine Piirsalu parki. Need ettepanekud on ka vastavalt Taebla ja Risti piirkonnas enim hääli saanud ettepanekud.

Lääne-Nigula vald jagab kaasava eelarvega laiali 40 000 eurot. Summa jaguneb võrdselt kaheksa piirkonna vahel ehk igale piirkonnale 5000 eurot.

Palivere piirkonnas oli vaid üks kaasava eelarve ettepanek – 79 häält saanud terviseraja taastamine.

Nõva osavallas juhib hääletust sadama slipikoha taastamine, mis on saanud 37 häält. Oru piirkonnas on enim hääli, 60, saanud Pump Track raja ehitus. Martnas on populaarseim ettepanek spordiplatsi rajamine lasteaeda.

Noarootsi osavallas käib ettepanekute vahel tihe rebimine. 37 häält on saanud Noarootsi rulapargi ehitamine, 35 häält on külakiige rajamine Pürksi mõisa parki ja 32 häält on saanud Österby sadama alale välilava ehitus.