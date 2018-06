Lugeja fotod: kuursaali remontides tehti praaki

Pärast Lääne Elu artiklit „Kuursaal laguneb” pöördus toimetuse poole fotograaf Tiit Kaljuste, kes oli juhtumisi pildistanud kuursaali remonttöid 25. mail 2010.

Kaljuste sõnul hakkas talle juba tookord silma tööde kehv kvaliteet ja veel halvem puidu seisukord. „Tõenäoliselt vahetati välja ainult täiesti mädanenud detailid, poolmädanenud jäeti aga alles,” kirjutas ta.

Kaljuste sõnul on piltidel näha ehituslikud möödalaskmised, mille tõttu kogunes vesi ehisdetailide alaossa ega voolanud horisontaalsete pindade tõttu ära. „Veelauad oleksid pidanud olema kaldu ning ehisdetailide ja veelaua vahele oleks pidanud jätma

vähemalt mõne millimeetri vaba ruumi,” kirjeldas ta.

Kaljuste lisas, et ilmselt kasutati kõige odavamat männipuitu: „Vaja oleks olnud kõva lehtpuitu või hoopis oleks detailid pärast töötlemist ja enne paigaldamist pidanud ära immutama. Näha on, et osa puuklotse on immutatud, osa mitte.”

Fotod Tiit Kaljuste